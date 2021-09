Pozastavenie letov do USA súvisí s prípadmi osýpok

Washington 11. septembra (TASR) - Lety s osobami evakuovanými z Afganistanu, ktorých cieľová destinácia sú Spojené štáty, dočasne pozastavili z dôvodu výskytu štyroch prípadov osýpok. Oznámila to v piatok hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová, píše agentúra Reuters.



Agentúra AP už predtým s odvolaním sa na vládne dokumenty informovala o pozastavení všetkých letov smerujúcich do USA z dvoch amerických základní nachádzajúcich sa v Nemecku a Katare, kam boli dočasne dopravené osoby evakuované z Afganistanu. Ako dôvod boli uvádzané bližšie neurčené "obavy o zdravotnú bezpečnosť".



Tento krok bude mať podľa amerických predstaviteľov "vážny dosah" na evakuačné operácie a "nepriaznivo" ovplyvní aj takmer 10.000 ľudí prepravených na vojenskú základňu Ramstein v Nemecku, z ktorých mnohí sú čoraz vysilenejší.



Problematické je to okrem iného aj preto, že niektorí z nich sa na základni Ramstein nachádzajú už viac ako desať dní, čo je časový limit, ktorý stanovil Berlín.



Nemecko a Katar, ako aj Španielsko, Kosovo, Kuvajt či iné krajiny ponúkli USA lokality na dočasný pobyt osôb, ktoré z Afganistanu evakuovali po prevzatí moci Talibanom.