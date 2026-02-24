< sekcia Zahraničie
Pozdĺž hranice medzi Pakistanom a Afganistanom opäť došlo k prestrelke
Autor TASR
Kábul/Islamabad 24. februára (TASR) - Afganské a pakistanské sily na seba v utorok útočili pozdĺž spoločnej hranice a ich predstavitelia sa navzájom obviňovali zo zodpovednosti za násilností, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.
Hovorca pakistanského premiéra uviedol, že „nevyprovokovanú streľbu“ pozdĺž pakistansko-afganskej hranice začali predstavitelia afganského Talibanu. „Pakistanské bezpečnostné sily reagovali okamžite a efektívne a umlčali agresiu Talibanu,“ potvrdil hovorca a dodal, že akákoľvek ďalšia provokácia bude „okamžite a vážne“ potrestaná.
Afganskí predstavitelia uviedli, že paľbu spustili pakistanské sily a afganské jednotky na ňu reagovali. Riaditeľ oddelenia informácií a kultúry v afganskej provincii Nangarhár potvrdil, že boje už ustali a Kábul žiadne obete počas konfliktu nezaznamenal.
Bezpečnostný predstaviteľ v meste Péšávar pre AFP anonymne uviedol, že žiadne obete neboli ani na pakistanskej strane.
Islamabad uviedol, že jeho letecké údery boli zamerané na pakistanskú vetvu hnutia Taliban (Tehríke Tálibán Pákistán, TTP) a Islamského štátu (IS) vo východnom Afganistane. Podľa bezpečnostných zložiek zomrelo najmenej 70 militantov. Misia OSN v Afganistane informovala, že počas útokov zahynulo aj najmenej 13 civilistov.
Vzťahy medzi susednými krajinami sa v posledných mesiacoch výrazne zhoršili. Pozemné hraničné priechody sú od októbrovej prestrelky, pri ktorej zahynulo viac ako 70 ľudí na oboch stranách, z veľkej časti uzavreté. Islamabad obviňuje Afganistan, že nepodniká kroky proti militantným skupinám, ktoré podľa neho páchajú útoky v Pakistane. Kábul tieto obvinenia dlhodobo odmieta.
