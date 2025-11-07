Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 7. november 2025Meniny má René
< sekcia Zahraničie

Pozdĺž pobrežia Venezuely preleteli dva americké bombardéry B-52

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Branislav Račko

Lety amerických bombardérov sa konajú v čase, keď prezident Donald Trump vyhlásil vojnu údajným obchodníkom s drogami v regióne a nasadil proti nim vojenské sily.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 7. novembra (TASR) - Dvojica amerických bombardérov B-52 vo štvrtok preletela nad Karibským morom pozdĺž pobrežia Venezuely, vyplýva to z údajov webovej stránky Flightradar24. Ide o štvrtú takúto demonštráciu sily zo strany Spojených štátov za posledné štyri týždne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Lety amerických bombardérov sa konajú v čase, keď prezident Donald Trump vyhlásil vojnu údajným obchodníkom s drogami v regióne a nasadil proti nim vojenské sily. Vo Venezuele to vyvolalo obavy, že konečným cieľom tejto kampane je zvrhnutie prezidenta Nicolása Madura.

Od polovice októbra americké vojenské lietadlá najmenej štyrikrát preleteli v blízkosti Venezuely: bombardéry B-52 raz a bombardéry B-1B dvakrát.

USA tiež vyslali údernú skupinu lietadlovej lode USS Gerald R. Ford do oblasti Latinskej Ameriky a desať bojových lietadiel F-35 do Portorika.

Od začiatku septembra uskutočnili USA v Karibskom mori útoky na najmenej desať plavidiel údajne pašujúcich drogy – deväť člnov a jednu poloponorku, pri ktorých podľa agentúry AFP zahynulo najmenej 43 ľudí. Washington však zatiaľ nezverejnil dôkazy o tom, že tieto plavidlá boli skutočne použité na pašovanie drog.
.

Neprehliadnite

Ochrana prírody: Od apríla bolo eliminovaných 201 medveďov

Zomrela známa slovenská herečka z nitrianskeho divadla

POKLAD NA ZÁHRADE: Pri kopaní bazéna našli zlato za 700 000 eur

Jablko roka chutí po marakuji a mangu: Titul získala táto odroda