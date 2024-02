Pozemný personál leteckej spoločnosti Lufthansa sa pripojí ku štrajku

Berlín 5. februára (TASR) – Pozemný personál leteckej spoločnosti Lufthansa sa v stredu zapojí do štrajku, odborový zväz Verdi to uviedol v pondelok. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Štrajk sa začne v stredu o 4.00 h SEČ a potrvá 27 hodín. Zapojí sa doň 25.000 zamestnancov na letiskách vo Frankfurte, Mníchove, Hamburgu, Berlíne a Düsseldorfe, ktorí žiadajú zvýšenie platov o 12,5 percenta a vyplatenie jednorazových protiinflačných príspevkov.



Letecká spoločnosť ponúkla zamestnancom zvýšenie platov o 13 percent v priebehu nasledujúcich troch rokov a vyplatenie protiinflačných prémií. Odborový zväz ponuku odmietol ako "absolútne nedostatočnú", pretože zamestnanci Lufthansy zarábajú o desať percent menej ako pred tromi rokmi, zatiaľ čo spoločnosť dosahuje rekordné zisky.



"Štrajk pravdepodobne spôsobí odrieknutie a meškanie mnohých letov", dodáva odborový zväz. Letecká spoločnosť už údajne pracuje na vytvorení "špeciálneho rozvrhu letov".



V Nemecku tento rok bolo už niekoľko štrajkov zamestnancov v doprave. Do pondelkovej polnoci trvá štrajková pohotovosť pilotov dcérskej Lufthansy, spoločnosti Discover. Štrajkoval tiež letiskový personál, pracovníci verejnej dopravy a rušňovodiči.