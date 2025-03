Požiar áut v areáli zastúpenia Tesly spôsobil škody za 700.000 eur

Toulouse 3. marca (TASR) - Francúzska polícia vyšetruje podpaľačský útok, pri ktorom v noci na pondelok pri meste Toulouse do tla zhorelo osem vozidiel značky Tesla. Štyri ďalšie elektrické autá sú ohňom vážne poškodené. Výška škody sa odhaduje na 700.000 eur. Informovala o tom televízia BFM, píše TASR.



K incidentu došlo v areáli obchodného zastúpenia firmy Tesla v mestečku Plaisance-du-Touch v metropolitnej oblasti Toulouse v departemente Haute-Garonne. Starosta mestečka Philippe Guyot pre AFP uviedol, že podľa zistenia hasičov autá boli podpálené zámerne. Budovy v okolí neboli ohňom poškodené.



Podľa prvotných informácií jeden alebo viacerí jednotlivci prerezali časť plota, aby sa dostali do areálu predajne. Podpálili autá a z miesta činu ušli. Hasiči neskôr zistili, že na mieste boli tri ohniská požiaru, čo vylučuje možnosť, že šlo o náhodu alebo technickú poruchu.



K požiaru pri Toulouse došlo v čase stupňujúcej sa kritiky politických aktivít Elona Muska, majiteľa značky elektromobilov, ktorého si staronový prezident USA Donald Trump vybral za svojho poradcu. Terčom kritiky je Musk okrem iného za to, že vyjadril podporu európskym krajne pravicovým stranám, schvaľoval reštrikcie voči politike diverzity a inklúzie a nariadil prepúšťanie vo federálnych úradoch.



Odvtedy, ako Musk úraduje v Bielom dome, sa v Európe odohralo niekoľko diverzných akcií proti jeho spoločnosti Tesla. Začiatkom februára bola poškodená francúzska centrála spoločnosti Tesla v meste Saint-Ouen. Neznámi páchatelia na priečelie budovy a okná nastriekali hnedú tekutinu. Niekoľko dní predtým bolo obchodné zastúpenie Tesly v Holandsku poškodené grafitmi v tvare hákového kríža.



Predaj áut značky Tesla sa v Nemecku a Francúzsku v januári 2025 medziročne znížil na polovicu.