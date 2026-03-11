< sekcia Zahraničie
Požiar autobusu so šiestimi obeťami: Mohol byť založený úmyselne
Zhorený vrak autobusu odstránili z miesta tragédie v noci na stredu a doprava sa v ranných hodinách vrátila do normálu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ženeva 11. marca (TASR) - Švajčiarska polícia vyšetruje podozrenia, podľa ktorých mohol byť utorkový požiar autobusu v meste Kerzers na západe Švajčiarska, pri ktorom zahynulo najmenej šesť ľudí a piati ďalší utrpeli zranenia, založený úmyselne. TASR o tom informuje podľa správy agentúr AP a DPA.
Frédéric Papaux, hovorca polície kantónu Fribourg, uviedol, že požiar autobusu, ktorý vypukol v utorok večer zhruba 25 kilometrov západne od Bernu, mohol spôsobiť bližšie nešpecifikovaný „úmyselný čin“.
„Kolujú informácie, že jedna z osôb sa v autobuse poliala horľavou kvapalinou, a že to spôsobilo požiar. Je to však súčasť prebiehajúceho vyšetrovania a aktuálne sa to objasňuje,“ dodala Christa Bielmannová, predstaviteľka polície vo Fribourgu, pre švajčiarsku televíziu SRF. Podľa vyjadrení kantonálnej polície dosiaľ nie sú indície, že by v prípade požiaru mohlo ísť o teroristický útok, uviedla v stredu ráno stanica RTS.
Regionálny autobus prevádzkovala spoločnosť PostBus, ktorá je prepojená so štátnou poštou. Na záberoch z miesta činu, zverejnených vo švajčiarskych médiách, bolo vidieť plamene, ktoré sa šírili vozidlom. „Táto tragická správa sa nás hlboko dotkla. Myslíme na obete, zranených a všetky rodiny,“ uviedol PostBus vo vyhlásení na svojej webovej stránke.
Pri požiari zahynulo podľa doterajších informácií polície najmenej šesť osôb, pričom identifikácia obetí môže trvať aj niekoľko dní. Zhorený vrak autobusu odstránili z miesta tragédie v noci na stredu a doprava sa v ranných hodinách vrátila do normálu.
Frédéric Papaux, hovorca polície kantónu Fribourg, uviedol, že požiar autobusu, ktorý vypukol v utorok večer zhruba 25 kilometrov západne od Bernu, mohol spôsobiť bližšie nešpecifikovaný „úmyselný čin“.
„Kolujú informácie, že jedna z osôb sa v autobuse poliala horľavou kvapalinou, a že to spôsobilo požiar. Je to však súčasť prebiehajúceho vyšetrovania a aktuálne sa to objasňuje,“ dodala Christa Bielmannová, predstaviteľka polície vo Fribourgu, pre švajčiarsku televíziu SRF. Podľa vyjadrení kantonálnej polície dosiaľ nie sú indície, že by v prípade požiaru mohlo ísť o teroristický útok, uviedla v stredu ráno stanica RTS.
Regionálny autobus prevádzkovala spoločnosť PostBus, ktorá je prepojená so štátnou poštou. Na záberoch z miesta činu, zverejnených vo švajčiarskych médiách, bolo vidieť plamene, ktoré sa šírili vozidlom. „Táto tragická správa sa nás hlboko dotkla. Myslíme na obete, zranených a všetky rodiny,“ uviedol PostBus vo vyhlásení na svojej webovej stránke.
Pri požiari zahynulo podľa doterajších informácií polície najmenej šesť osôb, pričom identifikácia obetí môže trvať aj niekoľko dní. Zhorený vrak autobusu odstránili z miesta tragédie v noci na stredu a doprava sa v ranných hodinách vrátila do normálu.