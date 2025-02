Požiar budhistického chrámu v New Yorku si vyžiadal dve obete

New York 13. februára (TASR) - Pri štvrtkovom požiari budhistického chrámu v New Yorku zahynuli dvaja ľudia vrátane budhistického mnícha. Požiar vypukol okolo šiestej hodiny ráno miestneho času vo štvrti Bronx. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.



"Požiar zasiahol dve budovy a, žiaľ, zaznamenali sme dve obete," uviedol šéf newyorskej polície John Esposito. Úrady dodali, že rodiny obetí kontaktovali, no identitu zosnulých nezverejnili.



Podľa pracovníka budhistického chrámu v budove spalo niekoľko ľudí, keď sa vznietil ohrievač a oblečenie v jeho blízkosti, informoval denník Daily News.



Požiar sa následne z chrámu rozšíril aj na dve neďaleké obytné budovy, uviedli miestni hasiči.