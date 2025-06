POŽIAR BYTOVKY: Zomrelo dievča a zranilo sa osem ľudí

Varšava 19. júna (TASR) - Štrnásťročné dievča zomrelo pri požiari, ktorý vypukol v stredu večer v 12-poschodovom obytnom dome v meste Rzeszów na juhovýchode Poľska. Ďalších osem zranených osôb hospitalizovali. Oznámila to tamojšia polícia, píše TASR podľa agentúry PAP.



Požiar vypukol v stredu večer na štvrtom poschodí domu, políciu o ňom upovedomili zhruba o 20.40 h. Z bytovky evakuovali približne 250 ľudí. Stav ôsmich z nich vrátane troch detí si vyžiadal hospitalizáciu. Okrem toho však zomrelo 14-ročné dievča, a to napriek úsiliu privolaných záchranárov, povedala hovorkyňa miestnej polície s tým, že prokuratúra nariadila pitvu.



Rzeszowská polícia na svojej webstránke taktiež uvádza , že policajti spolu s hasičmi evakuovali z horiaceho bytu zraneného 69-ročného muža, ktorého previezli do nemocnice. Príčina požiaru nebola bezprostredne známa. Vyšetrujú ju príslušné úrady.