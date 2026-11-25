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Požiar cisterny na obchvate neďaleko Káhiry si vyžiadal 30 obetí
Podľa miestnych médií sa očakáva, že počet obetí ešte stúpne.
Autor TASR
Káhira 25. novembra (TASR) - Najmenej 30 ľudí zahynulo v stredu pri požiari na obchvate neďaleko egyptského hlavného mesta Káhira po tom, čo sa tam prevrátila a začala horieť cisterna prevážajúca ropné produkty. V stredu o tom informovalo ministerstvo zdravotníctva, píše TASR podľa agentúry DPA.
K incidentu došlo na diaľničnom obchvate v guvernoráte Gíza neďaleko Káhiry. Tento obchvat spája hlavné diaľnice v oblasti egyptského hlavného mesta s guvernorátmi Káhira, Gíza a Kaljúbíja.
Požiar vypukol v meste Gíza nad tunelom vo štvrti Warrák. Utrpelo pritom zranenia aj najmenej 15 ďalších ľudí, uviedlo ministerstvo.
Podľa miestnych médií sa očakáva, že počet obetí ešte stúpne.
Na miesto vyslali celkovo 39 sanitiek a zranených previezli do troch nemocníc, dodal tamojší rezort zdravotníctva.
Podľa správ egyptských médií začalo horieť nákladné auto prevážajúce plynové fľaše, ktoré následne vybuchli a spôsobili rozšírenie plameňov aj na ďalšie vozidlá.
Minister zdravotníctva Chálid Abdal Ghaffár nariadil nemocniciam v blízkosti miesta nešťastia zvýšiť pohotovosť, aby postihnutým zabezpečili neodkladnú zdravotnú starostlivosť.
Ministerstvo uviedlo, že naďalej sleduje stav zranených a koordinuje postup s príslušnými orgánmi.
K incidentu došlo na diaľničnom obchvate v guvernoráte Gíza neďaleko Káhiry. Tento obchvat spája hlavné diaľnice v oblasti egyptského hlavného mesta s guvernorátmi Káhira, Gíza a Kaljúbíja.
Požiar vypukol v meste Gíza nad tunelom vo štvrti Warrák. Utrpelo pritom zranenia aj najmenej 15 ďalších ľudí, uviedlo ministerstvo.
Podľa miestnych médií sa očakáva, že počet obetí ešte stúpne.
Na miesto vyslali celkovo 39 sanitiek a zranených previezli do troch nemocníc, dodal tamojší rezort zdravotníctva.
Podľa správ egyptských médií začalo horieť nákladné auto prevážajúce plynové fľaše, ktoré následne vybuchli a spôsobili rozšírenie plameňov aj na ďalšie vozidlá.
Minister zdravotníctva Chálid Abdal Ghaffár nariadil nemocniciam v blízkosti miesta nešťastia zvýšiť pohotovosť, aby postihnutým zabezpečili neodkladnú zdravotnú starostlivosť.
Ministerstvo uviedlo, že naďalej sleduje stav zranených a koordinuje postup s príslušnými orgánmi.