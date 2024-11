Požiar divadla v Prahe vyšetrujú kriminalisti, škoda je 10 miliónov

Praha 27. novembra (TASR) - Utorkový požiar v historickej budove Národného divadla v Prahe vyšetrujú kriminalisti. Podľa nich je možné, že išlo o trestný čin všeobecného ohrozenia z nedbalosti. Uviedli to v stredu na sociálnej sieti X. Podľa riaditeľa divadla Jana Buriana spôsobil požiar škodu odhadom asi desať miliónov korún (takmer 400.000 eur), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Okolnosti požiaru preverujú kriminalisti pre možné spáchanie trestného činu všeobecného ohrozenia z nedbalosti. Požiar podľa všetkého vznikol v stúpačke, kde zahorel stavebný odpad," spresnili.



V historickej budove divadla na Národnej ulici začalo horieť v utorok po 15.00 h. Hasiči boli podľa Buriana na mieste do niekoľkých minút, požiar sa im podarilo v krátkom čase lokalizovať a zásah ukončili okolo pol siedmej večer.



Hovorca hasičov Vojtěch Sosna v utorok informoval o tom, že požiar vznikol v šatni personálu na druhom poschodí. Neskôr to Burian poprel a uviedol, že horelo v šachte a ohnisko požiaru bolo až v suteréne, kde sa nachádza technické zázemie. To sa aj potvrdilo. V stredu spresnil, že v šachte sa elektronický protipožiarny systém nenachádza a poplach sa preto spustil až vtedy, keď sa dym dostal zo šachty von.



Divadlo celú noc strážili jeho požiarne hliadky. Aktuálne sa budova vetrá a lokalizujú sa škody. Podľa prvotného odhadu dosiahli asi desať miliónov korún. "Je to veľmi hrubý odhad, ktorý sme urobili spolu s hasičmi a poisťovňou. Tým, že musíme preveriť infraštruktúru a niektoré tie zariadenia sú drahé, tak škoda môže rásť aj klesať. Teraz prebieha lokalizácia systémov, aby sme zistili, čo funguje a čo nefunguje," opísal situáciu Burian.



Príčina požiaru zatiaľ známa nie je. Podľa Buriana je najpravdepodobnejšie, že požiar spôsobila technická chyba a nemyslí si, že by ho niekto založil úmyselne. Dodal, že v divadle by v stredu mala byť generálka pred štvrtkovou premiérou baletu Šeherezáda.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)