Požiar Gifford Fire v Kalifornii sa stal najväčším v tomto roku

Los Angeles 6. augusta (TASR) — Na plochu približne 340 štvorcových kilometrov sa do utorkového večera miestneho času rozšíril požiar nazvaný Gifford Fire. Horí v strednej Kalifornii v chránenej oblasti Los Padres National Forest severne od mesta Santa Barbara. Stal sa tak najväčším tohtoročným požiarom v tomto americkom štáte, uviedla v stredu Lesná správa Spojených štátov (USFS). TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.



V júli požiar nazvaný Madre Fire zachvátil v rovnakej oblasti plochu približne 327 štvorcových kilometrov.



Podľa USFS je Gifford Fire v súčasnosti pod kontrolou iba z deviatich percent. S plameňmi bojuje takmer 2300 hasičov.



Úsilie o uhasenie požiaru sťažujú teploty presahujúce 30 stupňov Celzia, pričom predpovede naznačujú, že vo štvrtok by mohli vystúpiť nad 37 stupňov. Samotné teplo nespôsobuje lesné požiare, riziko ich vypuknutia však zvyšujú vysoké teploty v kombinácii so suchom, nízkou vlhkosťou a vetrom.



Príčina požiaru, ktorý vypukol v piatok, je stále predmetom vyšetrovania. Vznikol v blízkosti cesty a preto ho mohla spôsobiť ľudská činnosť, napríklad odhodený cigaretový ohorok alebo iskry z opotrebovaných bŕzd, napísali noviny New York Times.



Začiatkom roka si ničivé požiare v širšej metropolitnej oblasti Los Angeles vyžiadali najmenej 31 obetí. Zasiahli plochu viac ako 150 štvorcových kilometrov a vyše 16.000 budov sa zmenilo na trosky.



Hasiči bojujú v strednej Kalifornii aj s ďalšími dvoma požiarmi, ktoré vypukli v pondelok – Rosa Fire a Gold Fire. Ani tam nie sú známe príčiny ich vzniku.