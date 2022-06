Požiar na juhozápade Turecka už je takmer pod kontrolou

Ankara 24. júna (TASR) - Tureckým hasičom sa už takmer podarilo dostať pod kontrolu lesný požiar, ktorý od utorňajšieho večera horí neďaleko známeho letoviska na juhozápade krajiny. Hrozbou však stále zostáva vietor uviedol v piatok turecký minister poľnohospodárstva a lesníctva Vahit Kirišci, ktorého citovala agentúra AP.



Do hasenia požiaru sa v piatok zapojilo aj lietadlo z Azerbajdžanu a tri helikoptéry z Kataru. Požiar vypukol podľa AP v oblasti známej ako Bördübet, neďaleko stredomorského letoviska Marmaris, v utorok večer, a vďaka vetru sa rýchlo rozšíril. Následne spálil pásy borovicového lesa a stovky ľudí vyhnal z domovov.



Turecký minister zdravotníctva Fahrettin Koca uviedol, že pre požiar bolo ošetrených viacero ľudí, pričom stav 12 z nich si vyžadoval nemocničnú starostlivosť. Dosiaľ sú pritom podľa jeho slov hospitalizovaní dvaja ľudia.



Turecký minister vnútra Süleyman Soylu zase uviedol, že úrady zadržali vo štvrtok 34-ročného muža, ktorý sa údajne priznal k tomu, že požiar založil, a to v dôsledku rodinných sporov.



Do boja s požiarom bolo nasadených vyše 2500 hasičov a viac ako štyri desiatky lietadiel a vrtuľníkov. Evakuovaných bolo z oblasti vyše 400 ľudí, pričom plamene podľa Kirišciho slov zachvátili približne 3000 hektárov porastov.



Vlani zničili v Turecku lesné požiare desaťtisíce hektárov porastov a podľa prieskumného programu Európskej únie Copernicus boli vôbec najintenzívnejšie, aké v tejto krajine doposiaľ zaznamenali. Prišli pri nich o život aj prinajmenšom ôsmi ľudia a množstvo zvierat.



Vláda tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoana čelila v súvislosti s vlaňajšími požiarmi ostrej kritike za svoju nepripravenosť, týkajúcu sa okrem iného napríklad aj nedostatku moderných hasiacich lietadiel. Bránila sa práve tvrdením, že išlo o vôbec najhoršie požiare v dejinách Turecka.