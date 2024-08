Požiar na Kréte sa ďalej šíri, inde zadržali aj podpaľača

Atény 8. augusta (TASR) - Gréckym hasičom sa v noci na štvrtok podarilo dostať pod kontrolu požiar na ostrove Kréta. Oheň sa však v priebehu dňa začal opäť šíriť. Grécka polícia zároveň zadržala podozrivého podpaľača, ktorý úmyselne zakladal požiare v inej časti krajiny, uviedli grécke médiá. TASR informáciu prevzala z agentúr DPA, AFP a AP.



Požiar sa v noci hasičom podarilo do veľkej miery dostať pod kontrolu. Predstavitelia hasičského zboru hlásili iba menšie množstvo lokálnych ohnísk. Silný vietor však vo štvrtok spôsobil, že požiar sa začal opäť nekontrolovateľne šíriť.



V centrálnej časti ostrova zasahujú dve hasičské lietadlá spolu s viac ako 200 hasičmi a 30-člennou špeciálnou hasičskou jednotkou. Požiar zachvátil olivové háje a poľnohospodársku pôdu a poškodil zavlažovacie siete. Nepredstavuje však bezprostrednú hrozbu pre rušné rekreačné strediská na pobreží



Hovorca krétskej civilnej ochrany v televízii uviedol, že zranenia neutrpel nik, dve dediny v horskej oblasti Amari však museli dočasne evakuovať. Do boja s ohňom na Kréte nasadili 222 hasičov.



Grécky minister pre civilnú ochranu zároveň vo štvrtok uviedol, že polícia zadržala 66-ročného muža podozrivého z úmyselného založenia "štyroch nebezpečných požiarov" na predmestí Vari na juhu Atén.



Údajne ide o vysokoškolského učiteľa na prestížnej aténskej univerzite. Z činu ho usvedčil kamerový záznam. Svoju vinu však odmieta. V prípade usvedčenia mu hrozí 20 rokov za mrežami a pokuta až do výšky 200.000 eur.



Počas aktuálnej letnej sezóny vypuklo na území Grécka už viac než 2000 lesných požiarov, pričom tamojšie úrady upozorňujú, že riziko ich vzniku je najvyššie za uplynulé dve desaťročia. Dôvodom sú predošlé ročné obdobia; mierna a suchá zimná sezóna a následne suchá a horúca jar, v dôsledku ktorej je v celej krajine doslova vyprahnutá vegetácia, ktorá tak umožňuje rýchle rozšírenie ohňa.