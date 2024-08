Požiar na Kréte si vyžiadal evakuácie, bojujú s ním desiatky hasičov

Atény 8. augusta (TASR) - Vyše 200 hasičov bojuje s rozsiahlym lesným požiarom, ktorý sužuje grécky ostrov Kréta. Tamojšie úrady boli nútené evakuovať jednu miestnu obec a obyvateľom ďalších odporučiť, aby boli pripravení opustiť svoje domovy, informuje TASR podľa agentúry AP.



Do boja s plameňmi v oblasti Rethymno na západe Kréty bolo do stredajšieho neskorého večera nasadených 222 hasičov, pričom 32 z nich priletelo z iných častí krajiny. Požiar sa šíri krovinatými porastmi a olivovými hájmi a poháňa ho silný vietor.



Z oblasti dosiaľ nehlásili nijaké škody na domoch či zranenia. Úrady však preventívne evakuovali obec Aghia Paraskevi a obyvateľom troch susedných obcí odporučili, aby boli v prípade potreby pripravení opustiť svoje domovy.



Počas aktuálnej letnej sezóny vypuklo na území Grécka už viac ako 2000 lesných požiarov, pričom tamojšie úrady upozorňujú, že riziko ich vzniku je najvyššie za ostatné dve desaťročia. Dôvodom sú predošlé ročné obdobia; mierna a suchá zimná sezóna a následne suchá a horúca jar, v dôsledku ktorej je v celej krajine doslova vyprahnutá vegetácia, ktorá tak umožňuje rýchle rozšírenie ohňa.



Vzhľadom na výraznejšie investície do množstva hasiacich prostriedkov vrátane lietadiel na zhadzovanie vody či dronov určených na tzv. včasné varovanie, a tiež intenzívneho úsilia hasičov sa však väčšinu z požiarov podarilo zlikvidovať len v priebehu niekoľkých hodín. Desiatky ľudí boli zadržané či pokutované pre náhodné založenie požiaru. V malom počte prípadov bolo proti nim vznesené aj obvinenie z podpaľačstva.



Grécko, rovnako ako aj iné stredomorské krajiny, sužujú každé leto ničivé lesné požiare. Odborníci tvrdia, že tieto požiare ešte viac zhoršujú nezvyčajne vysoké denné teploty spôsobené klimatickými zmenami.