Požiar na letisku Heathrow nebol trestným činom

Londýn 25. marca (TASR) - Piatkový požiar, ktorý na niekoľko hodín uzavrel londýnske letisko Heathrow, už britská polícia nevyšetruje ako trestný čin. Uviedla to v utorok, TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters a webu televízie Sky News.



"Po doterajšom vyšetrovaní policajti nenašli žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že incident mal podozrivý charakter," uvádza sa vo vyhlásení polície. "Z tohto dôvodu to už nepovažujeme za potenciálne trestný čin," dodala polícia. Prípad budú naďalej prešetrovať londýnski hasiči a dodávatelia elektriny spoločnosti National Grid a Southern Electricity Network.



Požiar vypukol v noci na piatok v elektrickej rozvodni v meste Hayes asi 2,5 kilometra od letiska. Ochromil prevádzku letiska a londýnska metropolitná polícia v piatok uviedla, že vyšetrovanie príčin požiaru bude viesť protiteroristická jednotka.



Podľa stránky FlightRadar 24 oheň ovplyvnil najmenej 1350 letov priamo na letisku Heathrow a približne 200.000 cestujúcich. Približne 120 lietadiel muselo neplánovane pristáť na iných letiskách v Británii, Írsku či Francúzsku.



Letisko Heathrow niektoré lety obnovilo už v piatok večer, celú prevádzku až v sobotu. Okrem letiska zostalo bez elektriny aj približne 100.000 domácností v jeho okolí. Dodávky boli v sobotu obnovené.