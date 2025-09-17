< sekcia Zahraničie
Požiar na lodi s migrantami si vyžiadal najmenej 50 životov
Agentúra ANSA pripomína, že utečenecká trasa zo severnej Afriky cez Stredozemné more do Talianska je pre migrantov obzvlášť nebezpečná.
Autor TASR
Tripolis 17. septembra (TASR) - Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v stredu oznámila, že pri požiari na lodi s migrantami pri pobreží Líbye v nedeľu zahynulo najmenej 50 ľudí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.
„IOM je hlboko zarmútená tragickou stratou na životoch po tom, čo sa plavidlo so 75 sudánskymi utečencami 14. septembra vznietilo pri pobreží Líbye. Najmenej 50 ľudí prišlo o život,“ napísala agentúra Organizácie Spojených národov (OSN) na sociálnej sieti X. „IOM poskytla život zachraňujúcu lekársku starostlivosť 24 pozostalým. Na ukončenie takýchto tragédií na mori sú potrebné urgentné opatrenia,“ dodala.
Agentúra ANSA pripomína, že utečenecká trasa zo severnej Afriky cez Stredozemné more do Talianska je pre migrantov obzvlášť nebezpečná. IOM uvádza, že na nej tento rok zahynulo už najmenej 876 utečencov. V celom Stredozemnom mori zahynulo v rovnako období spolu už najmenej 1225 migrantov.
„IOM je hlboko zarmútená tragickou stratou na životoch po tom, čo sa plavidlo so 75 sudánskymi utečencami 14. septembra vznietilo pri pobreží Líbye. Najmenej 50 ľudí prišlo o život,“ napísala agentúra Organizácie Spojených národov (OSN) na sociálnej sieti X. „IOM poskytla život zachraňujúcu lekársku starostlivosť 24 pozostalým. Na ukončenie takýchto tragédií na mori sú potrebné urgentné opatrenia,“ dodala.
Agentúra ANSA pripomína, že utečenecká trasa zo severnej Afriky cez Stredozemné more do Talianska je pre migrantov obzvlášť nebezpečná. IOM uvádza, že na nej tento rok zahynulo už najmenej 876 utečencov. V celom Stredozemnom mori zahynulo v rovnako období spolu už najmenej 1225 migrantov.