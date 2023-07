Požiar na nákladnej lodi s autami v New Jersey uhasili skoro po týždni

Newark 12. júla (TASR) - Hasičom sa po takmer týždni podarilo uhasiť rozsiahly požiar nákladnej lode s 5000 autami na palube v prístave v americkom štáte New Jersey. Pri požiari, ktorého príčinu vyšetrujú predmetné úrady, prišli o život dvaja hasiči a päť ďalších utrpelo zranenia. TASR o tom informuje podľa správy utorňajšej agentúry AP.



"Požiar môžeme oficiálne vyhlásiť za uhasený," povedala kapitánka newyorskej pobrežnej stráže Zeita Merchantová. Dodala, že zisťovanie presnej príčiny jeho vzniku ešte nejaký čas potrvá.



Požiar vypukol minulý štvrtok na talianskej lodi Grande Costa d'Avorio, ktorá prevážala nové i použité autá. Na palube sa podľa prevádzkovateľa lode v čase príchodu do New Jersey nenachádzali elektrické autá ani iný nebezpečný náklad. Plavidlo však pôvodne elektroautá na palube viezlo, vyložilo ich však v marylandskom Baltimore.



Miestne úrady uvádzajú, že loď mala vyzdvihnúť náklad ojazdených áut v amerických štátoch New Jersey a Rhode Island a následne mala zamieriť do Afriky.



Agentúra AP pripomína, že americký Národný úrad pre bezpečnosť v doprave (NTSB) už v minulosti varoval pred možnými nebezpečenstvom vzniku požiaru z batérií v elektrických autách. Ak sa totiž batérie prehrejú, hrozí, že sa vznietia.



Merchantová však uviedla, že nákladný priestor lode bol v podstate "obrovskou viacúrovňovou garážou" a dodala, že v autách nehorelo palivo, ale ich súčiastky a iné časti.