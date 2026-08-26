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Požiar na okraji Barcelony dostali hasiči pod kontrolu
Hasiči naďalej pokračujú v leteckom zásahu s cieľom uhasiť zostávajúce plamene a ohniská.
Autor TASR
Barcelona 26. augusta (TASR) - Španielski hasiči dostali pod kontrolu lesný požiar na severnom okraji Barcelony a do svojich domovov v štvrti Torre Baró sa už mohlo vrátiť približne 30 obyvateľov evakuovaných v utorok pre hustý dym. Informovala o tom v stredu katalánska tlačová agentúra ACN, píše TASR.
Hasiči naďalej pokračujú v leteckom zásahu s cieľom uhasiť zostávajúce plamene a ohniská. Požiar v pohorí Serra de Collserola zasiahol približne 55 hektárov lesa a krovinatého porastu, uviedli úrady. Rozloha zodpovedá približne 76 futbalovým ihriskám.
Požiar vypukol v utorok popoludní. Jeho príčina zatiaľ nie je známa. Hustý oblak dymu bol viditeľný z veľkej časti Barcelony. V bezprostrednej blízkosti oblasti vypukol lesný požiar aj približne pred týždňom a pol. Jednu osobu vtedy zadržali pre podozrenie z podpaľačstva, pripomenula agentúra DPA.
Hasiči naďalej pokračujú v leteckom zásahu s cieľom uhasiť zostávajúce plamene a ohniská. Požiar v pohorí Serra de Collserola zasiahol približne 55 hektárov lesa a krovinatého porastu, uviedli úrady. Rozloha zodpovedá približne 76 futbalovým ihriskám.
Požiar vypukol v utorok popoludní. Jeho príčina zatiaľ nie je známa. Hustý oblak dymu bol viditeľný z veľkej časti Barcelony. V bezprostrednej blízkosti oblasti vypukol lesný požiar aj približne pred týždňom a pol. Jednu osobu vtedy zadržali pre podozrenie z podpaľačstva, pripomenula agentúra DPA.