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Požiar na ostrove Paros sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu
Zranenia ani zničenie domov z dotknutej oblasti neboli hlásené.
Autor TASR
Atény 29. júla (TASR) - Hasičom sa podarilo dostať pod kontrolu lesný požiar na gréckom ostrove Paros v Egejskom mori, s ktorým bojovali celú noc z utorka na stredu. Pre verejnoprávneho vysielateľa ERTNews to uviedol hovorca tamojšieho hasičského zboru, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Situácia sa podľa hovorcu výrazne zlepšila po tom, čo v utorok museli pre šíriace sa plamene preventívne evakuovať niekoľko obcí.
Hasiči však napriek tomu pre silný vietor v regióne zatiaľ nevyhlásili nebezpečenstvo za ukončené. Hoci na mieste nezostali takmer žiadne aktívne fronty požiaru, hasičské tímy naďalej monitorujú menšie ohniská a dokončujú ich hasenie.
Zranenia ani zničenie domov z dotknutej oblasti neboli hlásené. Na tomto ostrove v súostroví Kyklady nasadili desiatky hasičov, pričom posily priviezli aj z blízkych ostrovov Naxos a Syros, ako aj z pevniny.
Podľa denníkov Proto Thema a Kathimerini obzvlášť ohrozená bola dedina Agkairia. Hasiace lietadlá a vrtuľníky obnovili prevádzku v stredu na svitaní.
Požiar poháňali spaľujúce letné horúčavy a suchá vegetácia. Úsilie dostať oheň pod kontrolu sťažoval silný vietor, ktorý mal podľa predpovedí v stredu ešte zosilnieť.
Grécku sa tento rok vlny horúčav zatiaľ zväčša vyhýbali, pripomenula DPA, keď ale dodala, že v posledných rokoch vytvárali dlhé obdobia extrémnych horúčav, sucha a silného vetra ideálne podmienky pre vznik ničivých lesných požiarov.
Krajina však po požiaroch z minulých rokov rozšírila svoje kapacity na boj s ohňom. Hasičský zbor má v súčasnosti k dispozícii 85 štátnych hasičských lietadiel a 18.000 stálych aj sezónnych zamestnancov. V rizikových oblastiach sa využíva aj viac než 100 základní pre drony na čo najskoršiu detekciu požiarov, pričom na monitorovanie obzvlášť suchých regiónov boli vypustené štyri satelity navrhnuté špeciálne pre potreby hasičov.
Situácia sa podľa hovorcu výrazne zlepšila po tom, čo v utorok museli pre šíriace sa plamene preventívne evakuovať niekoľko obcí.
Hasiči však napriek tomu pre silný vietor v regióne zatiaľ nevyhlásili nebezpečenstvo za ukončené. Hoci na mieste nezostali takmer žiadne aktívne fronty požiaru, hasičské tímy naďalej monitorujú menšie ohniská a dokončujú ich hasenie.
Zranenia ani zničenie domov z dotknutej oblasti neboli hlásené. Na tomto ostrove v súostroví Kyklady nasadili desiatky hasičov, pričom posily priviezli aj z blízkych ostrovov Naxos a Syros, ako aj z pevniny.
Podľa denníkov Proto Thema a Kathimerini obzvlášť ohrozená bola dedina Agkairia. Hasiace lietadlá a vrtuľníky obnovili prevádzku v stredu na svitaní.
Požiar poháňali spaľujúce letné horúčavy a suchá vegetácia. Úsilie dostať oheň pod kontrolu sťažoval silný vietor, ktorý mal podľa predpovedí v stredu ešte zosilnieť.
Grécku sa tento rok vlny horúčav zatiaľ zväčša vyhýbali, pripomenula DPA, keď ale dodala, že v posledných rokoch vytvárali dlhé obdobia extrémnych horúčav, sucha a silného vetra ideálne podmienky pre vznik ničivých lesných požiarov.
Krajina však po požiaroch z minulých rokov rozšírila svoje kapacity na boj s ohňom. Hasičský zbor má v súčasnosti k dispozícii 85 štátnych hasičských lietadiel a 18.000 stálych aj sezónnych zamestnancov. V rizikových oblastiach sa využíva aj viac než 100 základní pre drony na čo najskoršiu detekciu požiarov, pričom na monitorovanie obzvlášť suchých regiónov boli vypustené štyri satelity navrhnuté špeciálne pre potreby hasičov.