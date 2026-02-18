< sekcia Zahraničie
POŽIAR NA PSYCHIATRII: V pražskej nemocnici zomrel jeden človek
Hasiči spresnili, že horelo vybavenie izby v budove Národného ústavu pre autizmus. Príčina požiaru ani výška škody zatiaľ nie sú známe.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha 18. februára (TASR) - Pražskí hasiči v pondelok popoludní zasahovali v areáli Psychiatrickej nemocnice Bohnice, kde vypukol požiar. Jeden človek následkom nadýchania sa splodín na mieste zomrel. Hasiči na sociálnej sieti X uviedli, že horelo v budove Národného ústavu pre autizmus. Príčinu požiaru vyšetruje polícia, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Hasiči o zásahu informovali o 14.23 h, približne o desať minút na sieti X napísali, že ohnisko požiaru už uhasili a odvetrávajú zadymené priestory. Dodali, že pred ich príchodom sa z budovy stihlo evakuovať 16 ľudí. Na mieste našli jednu osobu, ktorá sa nadýchala splodín.
Záchranári sa ju neúspešne pokúsili oživiť. „Bohužiaľ, aj napriek všetkej snahe posádok na mieste, sa u pacienta nepodarilo obnoviť spontánny obeh a bola konštatovaná smrť,“ uviedla bez ďalších podrobností na sieti X pražská zdravotnícka záchranná služba.
Hasiči spresnili, že horelo vybavenie izby v budove Národného ústavu pre autizmus. Príčina požiaru ani výška škody zatiaľ nie sú známe.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Hasiči o zásahu informovali o 14.23 h, približne o desať minút na sieti X napísali, že ohnisko požiaru už uhasili a odvetrávajú zadymené priestory. Dodali, že pred ich príchodom sa z budovy stihlo evakuovať 16 ľudí. Na mieste našli jednu osobu, ktorá sa nadýchala splodín.
Záchranári sa ju neúspešne pokúsili oživiť. „Bohužiaľ, aj napriek všetkej snahe posádok na mieste, sa u pacienta nepodarilo obnoviť spontánny obeh a bola konštatovaná smrť,“ uviedla bez ďalších podrobností na sieti X pražská zdravotnícka záchranná služba.
Hasiči spresnili, že horelo vybavenie izby v budove Národného ústavu pre autizmus. Príčina požiaru ani výška škody zatiaľ nie sú známe.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)