POŽIAR NA PSYCHIATRII: V pražskej nemocnici zomrel jeden človek

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Hasiči spresnili, že horelo vybavenie izby v budove Národného ústavu pre autizmus. Príčina požiaru ani výška škody zatiaľ nie sú známe.

Autor TASR
Praha 18. februára (TASR) - Pražskí hasiči v pondelok popoludní zasahovali v areáli Psychiatrickej nemocnice Bohnice, kde vypukol požiar. Jeden človek následkom nadýchania sa splodín na mieste zomrel. Hasiči na sociálnej sieti X uviedli, že horelo v budove Národného ústavu pre autizmus. Príčinu požiaru vyšetruje polícia, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

Hasiči o zásahu informovali o 14.23 h, približne o desať minút na sieti X napísali, že ohnisko požiaru už uhasili a odvetrávajú zadymené priestory. Dodali, že pred ich príchodom sa z budovy stihlo evakuovať 16 ľudí. Na mieste našli jednu osobu, ktorá sa nadýchala splodín.

Záchranári sa ju neúspešne pokúsili oživiť. „Bohužiaľ, aj napriek všetkej snahe posádok na mieste, sa u pacienta nepodarilo obnoviť spontánny obeh a bola konštatovaná smrť,“ uviedla bez ďalších podrobností na sieti X pražská zdravotnícka záchranná služba.

Hasiči spresnili, že horelo vybavenie izby v budove Národného ústavu pre autizmus. Príčina požiaru ani výška škody zatiaľ nie sú známe.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
