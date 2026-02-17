< sekcia Zahraničie
Požiar skladu v Španielsku si vyžiadal päť obetí
Požiar vypukol v sklade päťposchodovej budovy v meste Manlleu s približne 21.000 obyvateľmi asi 80 kilometrov severne od Barcelony, potvrdili hasiči.
Autor TASR
Madrid 17. februára (TASR) - Najmenej päť ľudí zahynulo a štyria ďalší utrpeli zranenia pri požiari, ktorý vypukol v pondelok večer v obytnej budove v Katalánsku. V utorok o tom informoval miestny hasičský zbor, píše TASR podľa agentúr Reuters a AFP.
Požiar vypukol v sklade päťposchodovej budovy v meste Manlleu s približne 21.000 obyvateľmi asi 80 kilometrov severne od Barcelony, potvrdili hasiči. Úrady sa domnievajú, že všetky obete sú mladí ľudia a niektorí z nich mohli byť aj maloletí.
„Z neznámych dôvodov sa osobám (v sklade) nepodarilo dostať von... nemohli sme ich nijako zachrániť,“ a to aj napriek zásahom hasičov a zdravotníkov, potvrdili úrady.
Polícia začala vyšetrovanie a identifikácia obetí by mala byť dokončená v priebehu utorňajšieho rána.
Požiar vypukol v sklade päťposchodovej budovy v meste Manlleu s približne 21.000 obyvateľmi asi 80 kilometrov severne od Barcelony, potvrdili hasiči. Úrady sa domnievajú, že všetky obete sú mladí ľudia a niektorí z nich mohli byť aj maloletí.
„Z neznámych dôvodov sa osobám (v sklade) nepodarilo dostať von... nemohli sme ich nijako zachrániť,“ a to aj napriek zásahom hasičov a zdravotníkov, potvrdili úrady.
Polícia začala vyšetrovanie a identifikácia obetí by mala byť dokončená v priebehu utorňajšieho rána.