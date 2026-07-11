Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 11. júl 2026Meniny má Milota
< sekcia Zahraničie

POŽIAR NA TRATI: Vyšetrovatelia nevylučujú sabotáž

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Podľa bezpečnostných zdrojov je nepravdepodobné, že požiar spôsobila technická porucha.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 11. júla (TASR) - V piatok ochromil železničnú dopravu na jednej z najvyťaženejších tratí medzi nemeckými mestami Düsseldorf a Kolín nad Rýnom požiar. Orgány ho vyšetrujú ako možnú sabotáž, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.

Podľa bezpečnostných zdrojov je nepravdepodobné, že požiar spôsobila technická porucha. Oheň vypukol na dvoch miestach pri mestách Langenfeld a Leverkusen.

Hasiči plamene uhasili, oheň však poškodil viaceré signalizačné káble, čo si vyžiadalo prerušenie prevádzky na dotknutom úseku. Prípad prevzala bezpečnostná zložka polície v Kolíne nad Rýnom, ktorá preveruje, či bol požiar založený úmyselne.

Železničná doprava zostala narušená aj v sobotu. Cestujúci musia naďalej počítať s odklonmi vlakov, meškaniami aj rušením niektorých regionálnych a diaľkových spojov.

Hovorca štátneho železničného dopravcu Deutsche Bahn uviedol, že opravy potrvajú minimálne do sobotňajšieho popoludnia. „Naši odborníci pracujú na odstránení škôd čo najrýchlejšie,“ dodal.
.

Neprehliadnite

Program štvrťfinále MS v noci zo soboty 11. na nedeľu 12. júla

HRABKO: Takáto nízka referendová účasť ešte nebola a asi už ani nebude

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Napodobní júl horúčavy z júna?

Veľvyslanec Kmec odovzdal poverovacie listiny talianskemu prezidentovi