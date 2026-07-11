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POŽIAR NA TRATI: Vyšetrovatelia nevylučujú sabotáž
Podľa bezpečnostných zdrojov je nepravdepodobné, že požiar spôsobila technická porucha.
Autor TASR
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Berlín 11. júla (TASR) - V piatok ochromil železničnú dopravu na jednej z najvyťaženejších tratí medzi nemeckými mestami Düsseldorf a Kolín nad Rýnom požiar. Orgány ho vyšetrujú ako možnú sabotáž, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.
Podľa bezpečnostných zdrojov je nepravdepodobné, že požiar spôsobila technická porucha. Oheň vypukol na dvoch miestach pri mestách Langenfeld a Leverkusen.
Hasiči plamene uhasili, oheň však poškodil viaceré signalizačné káble, čo si vyžiadalo prerušenie prevádzky na dotknutom úseku. Prípad prevzala bezpečnostná zložka polície v Kolíne nad Rýnom, ktorá preveruje, či bol požiar založený úmyselne.
Železničná doprava zostala narušená aj v sobotu. Cestujúci musia naďalej počítať s odklonmi vlakov, meškaniami aj rušením niektorých regionálnych a diaľkových spojov.
Hovorca štátneho železničného dopravcu Deutsche Bahn uviedol, že opravy potrvajú minimálne do sobotňajšieho popoludnia. „Naši odborníci pracujú na odstránení škôd čo najrýchlejšie,“ dodal.
Podľa bezpečnostných zdrojov je nepravdepodobné, že požiar spôsobila technická porucha. Oheň vypukol na dvoch miestach pri mestách Langenfeld a Leverkusen.
Hasiči plamene uhasili, oheň však poškodil viaceré signalizačné káble, čo si vyžiadalo prerušenie prevádzky na dotknutom úseku. Prípad prevzala bezpečnostná zložka polície v Kolíne nad Rýnom, ktorá preveruje, či bol požiar založený úmyselne.
Železničná doprava zostala narušená aj v sobotu. Cestujúci musia naďalej počítať s odklonmi vlakov, meškaniami aj rušením niektorých regionálnych a diaľkových spojov.
Hovorca štátneho železničného dopravcu Deutsche Bahn uviedol, že opravy potrvajú minimálne do sobotňajšieho popoludnia. „Naši odborníci pracujú na odstránení škôd čo najrýchlejšie,“ dodal.