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Požiar na vianočných trhoch v Belgicku si vyžiadal piatich zranených
Požiar, ktorý zničil dva drevené stánky a ďalšie dva poškodil, spôsobil výbuch plynovej fľaše.
Autor TASR
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Brusel 15. novembra (TASR) - Piati ľudia v nedeľu utrpeli zranenia pri požiari na vianočných trhoch v belgickom mestečku Anhée. Pre agentúru Belga to uviedol jeho starosta Pierre Rondiat, píše TASR na základe správy agentúry DPA.
Dve zranené osoby boli prevezené do nemocnice vo vážnom stave, uviedol Rondiat. Požiar, ktorý zničil dva drevené stánky a ďalšie dva poškodil, spôsobil výbuch plynovej fľaše. Presné okolnosti vyšetruje prokuratúra.
Vianočné trhy v mestečku Anhée sú v Belgicku dobre známe. Otvorili sa v piatok a potrvajú šesť víkendov. Kvôli požiaru ich však v nedeľu zatvorili predčasne.
Dve zranené osoby boli prevezené do nemocnice vo vážnom stave, uviedol Rondiat. Požiar, ktorý zničil dva drevené stánky a ďalšie dva poškodil, spôsobil výbuch plynovej fľaše. Presné okolnosti vyšetruje prokuratúra.
Vianočné trhy v mestečku Anhée sú v Belgicku dobre známe. Otvorili sa v piatok a potrvajú šesť víkendov. Kvôli požiaru ich však v nedeľu zatvorili predčasne.