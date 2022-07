Požiar ničí chránenú faunu a flóru, celkovo však môže prírode prospieť

Praha 27. júla (TASR) - Požiar v Národnom parku České Švajčiarsko ohrozuje množstvo chránených druhov rastlín a živočíchov vrátane kriticky ohrozených. Napriek tomu podľa vedcov nejde o katastrofu a miestnej prírode môže v konečnom dôsledku pomôcť. TASR informácie prevzala z Českej televízie a zo servera Novinky.cz.



Podľa Martina Adámka z Katedry botaniky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Karlovej (UK) požiar naštartuje prirodzenú obnovu lesa. "Pre ekosystém je to taký reštart. Ale samozrejme je to katastrofa pre park, turistiku a okolité obce," povedal prírodovedec.



Ani podľa Pavla Kindlmanna z Ústavu výskumu globálnej zmeny Akadémie vied Českej republiky nie je požiar pre miestnu prírodu nešťastím. "Musíme rozlíšiť, čo bude poškodené a čo nie. Les, ktorý tu bol prirodzene, by sa s tým mal pomerne dobre vyrovnať," myslí si Kindlmann.



Pôvodným porastom v pieskovcovom národnom parku sú borovice a tie sú na podmienky sucha a občasné požiare zvyknuté. Pre smrekové monokultúry, ktoré tam vysadil človek, je to však problém. Ich prirodzené prostredie je vo vyššej nadmorskej výške, vysvetlil vedec.



Príroda si podľa botanika Adámka so zhoreniskom poradí sama. "Popol má také chemické a fyzikálne vlastnosti, že obnove lesa pomáha. Je v ňom veľa živín a vďaka tomu porast rastie rýchlo," vysvetlil botanik. Za desať rokov môže les podľa neho narásť do výšky päť metrov a do pôvodného stavu by sa mal dostať približne za 100 rokov.



Národný park České Švajčiarsko tvoria významné pieskovcové útvary. "Svojou rozlohou, vysokou miernou zalesnenia a minimálnym osídlením predstavuje unikátne pieskovcové územie, ktoré nemá v Európe obdobu," uviedol Kindlmann. Podľa vedca sa v ňom vyskytujú významné druhy machorastov a hmyzu a tiež výnimočné relikty z doby ľadovej.