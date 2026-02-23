< sekcia Zahraničie
Požiar ochromil chod uzla kľúčového pre prevádzku ropovodu Družba
Videá kolujúce na internete zachytávajú na mieste stanice rozsiahly požiar. Miestne úrady v pondelok ráno potvrdili útok na priemyselný areál.
Autor TASR
Moskva 23. februára (TASR) - Neidentifikované drony v noci na pondelok v Tatárskej republike zaútočili na prečerpávaciu stanicu Kalejkino, ktorá je kľúčovým uzlom pre prevádzku ropovodu Družba. Správy blogerov zverejnené na platforme Telegram citovali ruské médiá, odkiaľ ich prevzal aj denník Ukrajinska pravda, píše TASR.
Videá kolujúce na internete zachytávajú na mieste stanice rozsiahly požiar. Miestne úrady v pondelok ráno potvrdili útok na priemyselný areál. Podľa nich ide o „malý požiar“, ktorý spôsobili trosky padajúce z dronu. Podľa administratívy nehlásili žiadne obete. Záchranné zložky vzniknutú situáciu údajne zvládajú.
Ukrajinska pravda doplnila, že stanica Kalejkino je najväčšia svojho druhu a je jedným z hlavných logistických uzlov ruského energetického systému. Mieša sa tam ropa z rôznych oblastí vrátane západnej Sibíri a oblasti Volgy. Táto stanica je začiatkom reťazca, ktorý dodáva suroviny na európske trhy: udržiava tlak a nepretržitý tok ropy do ropovodu Družba a zásobuje aj rafinérie v Tatarstane.
Poškodenie tejto stanice môže priamo ovplyvniť ruskú ekonomiku: príjmy z ropy a plynu tvoria približne tretinu ruského federálneho rozpočtu, z ktorého sa financuje aj vojna proti Ukrajine.
Nedávny útok na zariadenie ropovodu Družba v meste Brody v Ľvovskej oblasti na západe Ukrajiny mal za následok značné poškodenie technologických a pomocných zariadení a zastavenie dodávok ropy do Maďarska a na Slovensko.
Maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský premiér Robert Fico v súvislosti so zastavením dodávok obviňujú Kyjev z politického „vydierania“. Slovenská vláda v stredu 18. februára vyhlásila stav ropnej núdze a pohrozila odvetnými opatreniami, ak sa tranzit ropy neobnoví.
Ruské ministerstvo obrany v pondelok ráno oznámilo, že v noci bolo zostrelených 152 ukrajinských dronov vrátane troch nad Tatárskou republikou, ktorá leží v európskej časti Ruskej federácie.
