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Požiar poľa vo Veľkej Pake počas žatvy spôsobil škodu 25.000 eur
Na mieste zasahovali hasiči z hasičskej stanice v Šamoríne.
Autor TASR
Veľká Paka 24. júna (TASR) - Požiar poľa počas žatvy v katastri obce Veľká Paka v okrese Dunajská Streda, ktorý sa stal v utorok (23. 6.) po 18.00 h, spôsobil predbežnú škodu vo výške približne 25.000 eur. Udalosť si nevyžiadala zranenia osôb. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) v Trnave o tom informoval na sociálnej sieti.
Hasiči po príchode na miesto zistili, že požiar zachvátil časť poľnohospodárskej plochy, hrozilo jeho ďalšie rozšírenie na okolité porasty. „Vykonali lokalizáciu a následnú likvidáciu požiaru za použitia lafetových prúdov a kropiacich líšt, pričom súčasne ochladzovali okolie a vytvárali ochranné pásy proti ďalšiemu šíreniu požiaru. Počas zásahu používali autonómne dýchacie prístroje,“ ozrejmili.
Ako uviedli, vďaka rýchlemu zásahu sa podarilo zabrániť rozšíreniu požiaru na ďalšie poľnohospodárske plochy a minimalizovať vzniknuté škody. „Následkom požiaru vznikla majiteľovi priama materiálna škoda, ktorá bola predbežne vyčíslená na 25.000 eur. Príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha,“ doplnili.
Na mieste zasahovali hasiči z hasičskej stanice v Šamoríne. Pri zásahu im asistovali aj členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Hubice, Štvrtok na Ostrove, Orechová Potôň, Veľká Paka, Čenkovce, Hviezdoslavov, Lehnice, Šamorín a Zlaté Klasy.
Hasiči po príchode na miesto zistili, že požiar zachvátil časť poľnohospodárskej plochy, hrozilo jeho ďalšie rozšírenie na okolité porasty. „Vykonali lokalizáciu a následnú likvidáciu požiaru za použitia lafetových prúdov a kropiacich líšt, pričom súčasne ochladzovali okolie a vytvárali ochranné pásy proti ďalšiemu šíreniu požiaru. Počas zásahu používali autonómne dýchacie prístroje,“ ozrejmili.
Ako uviedli, vďaka rýchlemu zásahu sa podarilo zabrániť rozšíreniu požiaru na ďalšie poľnohospodárske plochy a minimalizovať vzniknuté škody. „Následkom požiaru vznikla majiteľovi priama materiálna škoda, ktorá bola predbežne vyčíslená na 25.000 eur. Príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha,“ doplnili.
Na mieste zasahovali hasiči z hasičskej stanice v Šamoríne. Pri zásahu im asistovali aj členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Hubice, Štvrtok na Ostrove, Orechová Potôň, Veľká Paka, Čenkovce, Hviezdoslavov, Lehnice, Šamorín a Zlaté Klasy.