Požiar poškodil kaviareň, kde J.K. Rowlingová písala Harryho Pottera

Londýn 26. augusta (TASR) - Kaviareň v škótskom hlavnom meste Edinburgh, kde spisovateľka J.K. Rowlingová napísala niektoré z príbehov o mladom čarodejníkovi Harrym Potterovi, poškodil v utorok požiar, ktorý vypukol v susednej cukrárni. Informovala o tom v stredu agentúra AP.



Kaviareň s názvom Elephant House, ktorá je pravidelnou zastávkou fanúšikov kníh o Harrym Potterovi, utrpela škody v dôsledku požiaru, dymu a vody. Na fotografiách z udalosti vidno trosky pred budovou, rozbité okná i poškodený interiér. Majiteľ David Taylor pre britskú stanicu BBC uviedol, že z rozsiahlych škôd, ktoré postihli jeho podnik, je aj on "zničený". Dodal, že v dôsledku opráv bude kaviareň zrejme zatvorená niekoľko mesiacov.



Na mieste zasahovalo viac ako 60 požiarnikov a 12 hasičských áut. Privolaný boli v utorok ráno o 06.18 h miestneho času (07.18 h SELČ). Škótsky hasičský a záchranný zbor (SFRS) uviedol, že jeden člen zásahového tímu bol so zraneniami prevezený do nemocnice a neskôr ho prepustili. Na mieste ošetrili jednu ďalšiu osobu.



Samotná Rowlingová síce odmieta, že by spomenutá kaviareň bola "rodiskom" kníh o Harrym Potterovi, za ktoré sa tento podnik v minulosti vyhlasoval. Obľúbené fantasy romány začala totiž podľa vlastných slov písať už predtým, ako sa presťahovala do Edinburghu. Potvrdila však, že kaviareň navštevovala, keď písala niektoré časti zo siedmeho dielu tejto populárnej série.