Požiar pri černobyľskej elektrárni je blízko rádioaktívneho odpadu

Kyjev 13. apríla (TASR) - Požiar v uzavretej zóne vytvorenej okolo jadrovej elektrárne v ukrajinskom Černobyle sa v pondelok popoludní dostal do vysídleného mesta Pripiať a od úložiska rádioaktívneho odpadu v lokalite Pidlisnyj, kde sa nachádza odpad z celej černobyľskej zóny, ho delia asi dva kilometre.



Podľa agentúry Interfax o tom v pondelok informoval člen štátnej rady pre správu uzavretej zóny Jaroslav Jemelianenko.



Na svojom facebookovom konte Jemelianenko napísal, že "situácia je kritická. Zóna je v ohni. Miestne úrady hlásia, že všetko je pod kontrolou, ale v skutočnosti oheň rýchlo zaberá nové územia."



Zdôraznil, že požiare trávnatých porastov v oblasti Černobyľu hasia už desiaty deň, ale napriek práci hasičov sa plamene stále šíria v dôsledku vetra, "a teraz sa (oheň) dostal do mesta Pripiať a do nebezpečných objektov v uzavretej zóne."



Podľa portálu NASA FIRMS, ktorý zhromažďuje a zverejňuje údaje o požiaroch v rôznych oblastiach sveta získané z družíc, požiar už vyčína vo vzdialenosti asi 500 metrov od nového krytu Černobyľskej jadrovej elektrárne uzatvárajúceho zvyšky budovy reaktora číslo 4 v Černobyľskej jadrovej elektrárni, ktorá bola zničená pri havárii v roku 1986. Stavba uzatvára aj pôvodný sarkofág, ktorý bol postavený okolo reaktora bezprostredne po katastrofe.



Ukrajinská služba pre mimoriadne situácie ubezpečila, že úroveň rádioaktívneho žiarenia v Kyjeve a Kyjevskej oblasti je v rámci normálnych limitov a nepresahuje prirodzené hodnoty.



Požiar trávnatých porastov v uzavretej zóne okolo černobyľskej elektrárne vypukol minulú sobotu. Ukrajinské úrady následne oznámili, že úroveň radiácie v oblasti zachvátenej požiarmi je výrazne zvýšená.



Po havárii v Černobyľskej jadrovej elektrárni, ku ktorej došlo 26. apríla 1986, vytvorili okolo nej uzavretú zónu s rozlohou 2600 štvorcových kilometrov. Táto oblasť je neobývaná, výnimku tvorí asi 200 ľudí, ktorí sa odmietajú podriadiť príkazom úradov.



Lesné požiare v tejto oblasti sú pomerne častým javom. Niektoré z nich vypuknú, keď obyvatelia začiatkom jari vypaľujú suchú trávu, čo je rozšírená prax nielen na Ukrajine, ale aj v Rusku a niektorých ďalších bývalých sovietskych republikách, ktorá často vedie k ničivým lesným požiarom.