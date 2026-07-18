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Požiar pri Fontainebleau spôsobili podľa vyšetrovateľov stavebné práce
Oheň sa následne rýchlo rozšírili z vegetácie pri vozovke do priľahlého lesa.
Autor TASR
Paríž 18. júla (TASR) - Jeden z požiarov, ktoré minulý týždeň zachvátili lesný masív pri francúzskom meste Fontainebleau, vznikol pravdepodobne v dôsledku prác na ceste. Dvaja pracovníci spoločnosti vykonávajúcej opravy boli vo štvrtok obvinení z neúmyselného spôsobenia požiaru a sú stíhaní na slobode pod súdnym dohľadom, informoval spravodajský web RFI.
Prokurátorka vo Fontainebleau Diane Ngomsiková spresnila, že požiar, ktorý sa neskôr rozšíril do lesa pri diaľnici A6, súvisí s opravou zvodidiel na diaľnici a vznikol od iskry z uhlovej brúsky. Oheň sa následne rýchlo rozšírili z vegetácie pri vozovke do priľahlého lesa.
Požiar v lese pri Fontainebleau, ktorý leží približne 60 kilometrov južne od Paríža, zasiahol takmer 2000 hektárov porastu. Na jeho likvidácii sa podieľalo asi 950 hasičov, ktorým pomáhali aj lietadlá na hasenie požiarov Dash a Canadair.
Les pri Fontainebleau je obľúbeným miestom turistov, turistov a horolezcov a patrí aj medzi biosférické rezervácie UNESCO. Pri požiari utrpel podľa úradov rozsiahle škody.
Hoci hasiči už dostali hlavný požiar pod kontrolu, zásah bude pokračovať pre prítomnosť rašeliny a piesku v oblasti. „Máme veľa rašeliny, ktorú treba prekopávať, a obrovské množstvo miest, ktoré treba ešte dohášať,“ uviedol veliteľ hasičov Sébastien Avenel. Na pomoc hasičom prišli aj vojaci ženijných jednotiek.
Lesný masív zostáva pre verejnosť uzavretý a nebezpečný. Podľa predstaviteľky Národného lesného úradu Sophie Davidovej sú mnohé stromy poškodené pri koreňoch a môžu kedykoľvek spadnúť.
V súvislosti s ďalšími lesnými požiarmi v okolí obce Arbonne-la-Fort a mesta Fontainebleau polícia v stredu obvinila a vzala do väzby dvoch 18-ročných mužov, z ktorých jeden je dobrovoľný hasič. Sú podozriví z úmyselného založenia týchto požiarov.
Požiar vo Fontainebleau viedol pred týždňom aj k uzavretiu približne 20-kilometrového úseku diaľnice A6. Premávku na nej obnovili postupne od štvrtkového večera, pričom v oboch smeroch zostal vyhradený jeden pruh pre záchranné zložky a rýchlosť bola obmedzená na 90 km/h.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v súvislosti s vlnou lesných požiarov odmietol kritiku opozície týkajúcu sa nedostatku hasiacich lietadiel Canadair. Uviedol, že naopak podporil obnovenie výroby týchto strojov prostredníctvom európskej spolupráce. Dodal, že čoskoro bude možné pri zhadzovaní vody v objeme približne troch lietadiel Canadair otestovať vojenské dopravné lietadlo Airbus A400M.
Macron zároveň oznámil vytvorenie jednotného mechanizmu na zbieranie finančných príspevkov na obnovu lesa pri Fontainebleau. Nadácia pre dedičstvo spolu s Národným lesným úradom, mestom Fontainebleau, miestnym zámkom a regionálnymi samosprávami pripravuje mimoriadnu zbierku na obnovu poškodeného územia.
Prokurátorka vo Fontainebleau Diane Ngomsiková spresnila, že požiar, ktorý sa neskôr rozšíril do lesa pri diaľnici A6, súvisí s opravou zvodidiel na diaľnici a vznikol od iskry z uhlovej brúsky. Oheň sa následne rýchlo rozšírili z vegetácie pri vozovke do priľahlého lesa.
Požiar v lese pri Fontainebleau, ktorý leží približne 60 kilometrov južne od Paríža, zasiahol takmer 2000 hektárov porastu. Na jeho likvidácii sa podieľalo asi 950 hasičov, ktorým pomáhali aj lietadlá na hasenie požiarov Dash a Canadair.
Les pri Fontainebleau je obľúbeným miestom turistov, turistov a horolezcov a patrí aj medzi biosférické rezervácie UNESCO. Pri požiari utrpel podľa úradov rozsiahle škody.
Hoci hasiči už dostali hlavný požiar pod kontrolu, zásah bude pokračovať pre prítomnosť rašeliny a piesku v oblasti. „Máme veľa rašeliny, ktorú treba prekopávať, a obrovské množstvo miest, ktoré treba ešte dohášať,“ uviedol veliteľ hasičov Sébastien Avenel. Na pomoc hasičom prišli aj vojaci ženijných jednotiek.
Lesný masív zostáva pre verejnosť uzavretý a nebezpečný. Podľa predstaviteľky Národného lesného úradu Sophie Davidovej sú mnohé stromy poškodené pri koreňoch a môžu kedykoľvek spadnúť.
V súvislosti s ďalšími lesnými požiarmi v okolí obce Arbonne-la-Fort a mesta Fontainebleau polícia v stredu obvinila a vzala do väzby dvoch 18-ročných mužov, z ktorých jeden je dobrovoľný hasič. Sú podozriví z úmyselného založenia týchto požiarov.
Požiar vo Fontainebleau viedol pred týždňom aj k uzavretiu približne 20-kilometrového úseku diaľnice A6. Premávku na nej obnovili postupne od štvrtkového večera, pričom v oboch smeroch zostal vyhradený jeden pruh pre záchranné zložky a rýchlosť bola obmedzená na 90 km/h.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v súvislosti s vlnou lesných požiarov odmietol kritiku opozície týkajúcu sa nedostatku hasiacich lietadiel Canadair. Uviedol, že naopak podporil obnovenie výroby týchto strojov prostredníctvom európskej spolupráce. Dodal, že čoskoro bude možné pri zhadzovaní vody v objeme približne troch lietadiel Canadair otestovať vojenské dopravné lietadlo Airbus A400M.
Macron zároveň oznámil vytvorenie jednotného mechanizmu na zbieranie finančných príspevkov na obnovu lesa pri Fontainebleau. Nadácia pre dedičstvo spolu s Národným lesným úradom, mestom Fontainebleau, miestnym zámkom a regionálnymi samosprávami pripravuje mimoriadnu zbierku na obnovu poškodeného územia.