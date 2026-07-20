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Požiar pri Madride zničil už 26.000 hektárov, evakuovali 1200 ľudí
Situácia na požiarisku je zložitá, lebo v oblasti pretrváva silný juhozápadný vietor s rýchlosťou okolo 50 kilometrov za hodinu.
Autor TASR
Madrid 20. júla (TASR) – Rozsiahly lesný požiar, ktorý zúri v oblasti severovýchodne od Madridu, zničil už viac ako 26.000 hektárov pôdy a úrady evakuovali vyše 1200 ľudí. Podľa agentúry AP o tom v pondelok informovali hasiči a miestne úrady, píše TASR.
Požiar vypukol minulý štvrtok 16. júla v zalesnenej horskej oblasti pri obci La Mierla v regióne Kastília-La Mancha, ležiacej približne 100 kilometrov od Madridu. Premiér tohto autonómneho spoločenstva Emiliano García-Page v pondelok uviedol, že oheň zničil už približne 26.000 hektárov, čo je dvojnásobok oproti nedeľňajšej bilancii. Požiar označil za vôbec najhorší v histórii regiónu.
Ako uviedla agentúra DPA, hasiči bojujú s požiarom, ktorého obvod dosahuje približne 120 kilometrov. Do zásahu boli nasadené stovky príslušníkov zboru s ťažkou technikou, pomáhajú im aj dobrovoľníci a armádna jednotka pre núdzové situácie. Podľa médií využívajú tiež približne 45 hasičských lietadiel a vrtuľníkov.
Situácia na požiarisku je zložitá, lebo v oblasti pretrváva silný juhozápadný vietor s rýchlosťou okolo 50 kilometrov za hodinu. Verejnoprávna televízia RTVE uviedla, že požiar sa preto miestami šíri rýchlosťou až štyri kilometre za hodinu. Úrady však uviedli, že zatiaľ sa podarilo zabrániť tomu, aby oheň priamo zasiahol okolité obce.
Za rýchlym šírením požiaru je aj mimoriadne suchá vegetácia. Nezvyčajne výdatné dažde počas zimy a jari podporili jej rast, no po vlnách horúčav je mimoriadne ľahko zápalná. Od utorka navyše v tejto oblasti Španielska očakávajú ďalšie teploty okolo 40 stupňov Celzia.
Silný dym z požiaru vietor odvádza smerom od Madridu, kde v nedeľu večer státisíce ľudí v uliciach oslavovali víťazstvo španielskej futbalovej reprezentácie na majstrovstvách sveta.
Od začiatku roka zničili požiare v Španielsku viac ako 100.000 hektárov územia, vyplýva z údajov Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS). Ide o viac ako dvojnásobok oproti rovnakému obdobiu minulého roka.
Španielsko, Portugalsko a ďalšie európske krajiny pritom už niekoľko týždňov zápasia s viacerými rozsiahlymi požiarmi. Minulý týždeň pri nich zahynulo v juhošpanielskej Andalúzii 13 ľudí.
Požiar vypukol minulý štvrtok 16. júla v zalesnenej horskej oblasti pri obci La Mierla v regióne Kastília-La Mancha, ležiacej približne 100 kilometrov od Madridu. Premiér tohto autonómneho spoločenstva Emiliano García-Page v pondelok uviedol, že oheň zničil už približne 26.000 hektárov, čo je dvojnásobok oproti nedeľňajšej bilancii. Požiar označil za vôbec najhorší v histórii regiónu.
Ako uviedla agentúra DPA, hasiči bojujú s požiarom, ktorého obvod dosahuje približne 120 kilometrov. Do zásahu boli nasadené stovky príslušníkov zboru s ťažkou technikou, pomáhajú im aj dobrovoľníci a armádna jednotka pre núdzové situácie. Podľa médií využívajú tiež približne 45 hasičských lietadiel a vrtuľníkov.
Situácia na požiarisku je zložitá, lebo v oblasti pretrváva silný juhozápadný vietor s rýchlosťou okolo 50 kilometrov za hodinu. Verejnoprávna televízia RTVE uviedla, že požiar sa preto miestami šíri rýchlosťou až štyri kilometre za hodinu. Úrady však uviedli, že zatiaľ sa podarilo zabrániť tomu, aby oheň priamo zasiahol okolité obce.
Za rýchlym šírením požiaru je aj mimoriadne suchá vegetácia. Nezvyčajne výdatné dažde počas zimy a jari podporili jej rast, no po vlnách horúčav je mimoriadne ľahko zápalná. Od utorka navyše v tejto oblasti Španielska očakávajú ďalšie teploty okolo 40 stupňov Celzia.
Silný dym z požiaru vietor odvádza smerom od Madridu, kde v nedeľu večer státisíce ľudí v uliciach oslavovali víťazstvo španielskej futbalovej reprezentácie na majstrovstvách sveta.
Od začiatku roka zničili požiare v Španielsku viac ako 100.000 hektárov územia, vyplýva z údajov Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS). Ide o viac ako dvojnásobok oproti rovnakému obdobiu minulého roka.
Španielsko, Portugalsko a ďalšie európske krajiny pritom už niekoľko týždňov zápasia s viacerými rozsiahlymi požiarmi. Minulý týždeň pri nich zahynulo v juhošpanielskej Andalúzii 13 ľudí.