Požiar pri Prahe je lokalizovaný, zranilo sa už 18 hasičov

Praha 22. apríla (TASR) - Českí hasiči približne po 22 hodinách lokalizovali rozsiahly požiar plastov pri obci Rynholec v Stredočeskom kraji. Oheň sa už nešíri, zásah však bude podľa odhadu trvať ešte niekoľko dní. Pri likvidácii požiaru sa zranilo už 18 hasičov. V utorok to na sociálnej sieti X uviedol Hasičský záchranný zbor (HZS) Stredočeského kraja, informuje spravodajkyňa TASR.



„Pred pár minútami bola vyhlásená lokalizácia udalosti, čo znamená, že sa požiar nešíri a na mieste máme dostatok síl a prostriedkov. Výrazne ubudlo aj splodín horenia a zmenila sa farba dymu. Všetky merania, ktorých sme urobili mnoho, potvrdili, že nedošlo k prekročeniu limitov nebezpečných látok,“ napísal HZS Stredočeského kraja na sieti X. Na mieste zostáva približne 40 jednotiek, teda asi 200 hasičov.



Požiar na skládke plastov vypukol v pondelok okolo 19.00 h, plamene zachvátili plochu asi 200 x 200 metrov. Bol vyhlásený najvyšší stupeň poplachu. V utorok ráno hasiči stanovili nový postup hasiacich prác, ktorý podľa nich zohľadňuje veľkosť zasiahnutej plochy. K požiarisku pristavili dva kontajnery bežne určené na hasenie elektromobilov. Do nich ťažká technika postupne ponára horiace kusy plastu, ktoré týmto spôsobom uhasí a potom ich odkladá na pripravenú plochu. Podľa hasičov sa im rozoberanie hromady darí, lenže to trvá dlhšie, než pôvodne očakávali.



V okolí sa pohybuje chemické laboratórium, ktoré meria hodnoty škodlivých látok v ovzduší. Obyvateľom okolitých obcí odporučili nevetrať.



