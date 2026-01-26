Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 26. január 2026Meniny má Tamara
< sekcia Zahraničie

Požiar priemyselného objektu si vyžiadal tri obete, dvaja sú nezvestní

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

S požiarom bojovalo približne 40 hasičov s použitím 13 hasičských vozidiel.

Autor TASR
Atény 26. januára (TASR) - Telá troch ľudí objavili v pondelok po tom, čo sa hasičom podarilo uhasiť požiar, ktorý vypukol v priemyselnom objekte v meste Trikala v strednej časti Grécka. Dve osoby sú naďalej nezvestné. TASR o tom informuje podľa pondelkovej správy agentúry Reuters.

Tamojší hasiči predtým pre Reuters uviedli, že v čase vypuknutia požiaru sa v potravinovom podniku nachádzalo 13 osôb, a že ôsmim sa podarilo pred plameňmi z objektu ujsť.

S požiarom bojovalo približne 40 hasičov s použitím 13 hasičských vozidiel. Na streche komplexu bolo vidieť plamene, z ktorých stúpal hustý čierny dym.

Príčina požiaru podľa úradov zatiaľ nie je jasná. Podľa informácií miestnych médií bolo pred jeho vypuknutím počuť silnú explóziu.
.

Neprehliadnite

ZÁBRANSKÁ: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Mrazivé dni sú konečne preč. Alebo sa vrátia?

FOTO: MIMORIADNY OBJAV: Jaskynné umenie môže mať vyše 67.800 rokov