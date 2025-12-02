< sekcia Zahraničie
POŽIAR RODINNÉHO DOMU: Tragédia si vyžiadala život dieťaťa
Dieťaťu sa snažili pomôcť záchranári, ktorí prišli na miesto požiaru, svojim zraneniam však podľahlo.
Autor TASR
Berlín 2. decembra (TASR) - Pri požiari domu vo východnej časti nemeckej metropoly Berlín prišlo v pondelok vo večerných hodinách o život dieťa, a to napriek tomu, že hasičom sa ho z horiacej budovy podarilo zachrániť, uviedli tamojšie pohotovostné zložky. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.
Tamojšie úrady bezprostredne nezverejnili vek ani pohlavie obete. Príbuzní dostali na miestne nešťastia psychologickú podporu. Ľahšie zranenia utrpela ešte jedna osoba, píše DPA.
Hasiči uviedli, že rodinný dom bol po príchode hasičských jednotiek v plameňoch, pričom horelo prízemie aj strecha. Pátranie po dieťati sa ukázalo ako náročné, pretože drevené schodisko bolo zničené, čo prinútilo hasičov dostať sa na horné poschodie pomocou prenosných rebríkov, kým sa im dieťa podarilo vyniesť z horiacej budovy von.
Nasadených bolo približne 70 ľudí a požiar sa v neskorých večerných hodinách podarilo uhasiť. Jeho príčina je stále predmetom vyšetrovania.
