< sekcia Zahraničie
POŽIAR RODINNÉHO DOMU: Zahynulo deväť detí a traja dospelí
Hasičom sa oheň napokon podarilo uhasiť a vyšetrovatelia súčasne zisťujú príčinu tragédie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Astana 18. novembra (TASR) - Dvanásť ľudí vrátane deviatich detí zahynulo v noci pri požiari rodinného domu v malej dedine na juhu Kazachstanu, uviedla v utorok kazašská tlačová agentúra Tengrinews. Z horiacej budovy sa záchranárom podarilo vyslobodiť tri osoby v bezvedomí, uviedli záchranné zložky. TASR o tom informuje podľa správy DPA.
K incidentu došlo v Algabase, odľahlej dedine v Almatskej oblasti na krajnom juhu krajiny. Plamene tam údajne pohltili dvojposchodovú obytnú budovu, v ktorej sa údajne počas požiaru podľa miestnych obyvateľov nachádzalo po oslave množstvo ľudí.
Hasičom sa oheň napokon podarilo uhasiť a vyšetrovatelia súčasne zisťujú príčinu tragédie.
Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev vyjadril sústrasť pozostalým a prisľúbil podporu rodinám obetí nešťastia.
K incidentu došlo v Algabase, odľahlej dedine v Almatskej oblasti na krajnom juhu krajiny. Plamene tam údajne pohltili dvojposchodovú obytnú budovu, v ktorej sa údajne počas požiaru podľa miestnych obyvateľov nachádzalo po oslave množstvo ľudí.
Hasičom sa oheň napokon podarilo uhasiť a vyšetrovatelia súčasne zisťujú príčinu tragédie.
Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev vyjadril sústrasť pozostalým a prisľúbil podporu rodinám obetí nešťastia.