Požiar tankera pri ostrove Bali si vyžiadal päť obetí na životoch

Denpasar 8. augusta (TASR) - Päť ľudí zahynulo a 15 utrpelo v stredu zranenia v dôsledku požiaru tankera pri indonézskom ostrove Bali, oznámili miestni predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Na palube tankera Elisabeth sa nachádzala 21-členná posádka. Plavidlo začalo horieť neďaleko pobrežia balijského ostrovčeka Gili Tepekong na ceste do indonézskej provincie Západná Nusa Tenggara.



Podľa jedného z členov posádky prišlo na lodi k výbuchu, keď sa blížila k ostrovu Gili Tepekong. K výbuchu prišlo v časti lode určenej pre posádku, pričom na palube zostal s popáleninami ležať kormidelník. Tanker po výbuchu zastavil a následne prišlo k druhej explózii, uviedol šéf miestnej polície Nengah Sadiarta.



"Po previerke sa zistilo, že horí v strojovni. Posádka sa zhromaždila na mieste na to určenom. Päť ľudí (členov posádky) však neprišlo a boli nájdení mŕtvi," uviedol Sadiarta.



Dodal, že traja členovia posádky utrpeli vážne popáleniny a 12 ľudí ošetrili s malými zraneniami. Kapitán lode by mal byť v poriadku. Príčina požiaru sa v súčasnosti vyšetruje.