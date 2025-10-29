Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POŽIAR turistickej lodi v Egypte: Bolo na nej 220 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR

K požiaru došlo na rieke Níl.

Autor TASR
Budapešť 29. októbra (TASR) - Turistickú loď plaviacu sa na egyptskej rieke Níl zachvátil v stredu požiar. Na palube sa plavilo zhruba 220 ľudí vrátane 16 občanov Maďarska. Podľa servera infostart.hu šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó uviedol, že všetci Maďari sú v bezpečí, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Všetci maďarskí občania sú v poriadku, včas opustili plavidlo, ktoré podľa aktuálnych informácií zhorelo,“ povedal Szijjártó. Maďarskí turisti utrpeli iba materiálne straty, pričom boli zničené aj ich cestovné doklady.

„Jeden z vedúcich dotknutej cestovnej kancelárie je s nimi a už organizuje cestu domov,“ podčiarkol šéf maďarskej diplomacie a dodal, že skupinu Maďarov plánujú zobrať autobusom do Asuánu, odkiaľ poletia cez Káhiru do Maďarska.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
