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Požiar v Andalúzii si doteraz vyžiadal 14 obetí
Žena počas požiaru utrpela popáleniny na 70 percentách tela a previezli ju na jednotku intenzívnej starostlivosti v univerzitnej nemocnici v Seville.
Autor TASR
Madrid 28. júla (TASR) - Viac ako dva týždne po rozsiahlom požiari v španielskej Andalúzii stúpol počet jeho obetí na 14, keď v utorok žena s vážnymi popáleninami podľahla v nemocnici zraneniam. TASR o tom píše na základe správ agentúr AFP a EFE.
Lesný požiar vypukol 9. júla pri obci v Los Gallardos v provincii Almería a postupne tam zhorelo územie s rozlohou viac ako 3200 hektárov. Plamene sa celkovo rozšírili na plochu približne 7000 hektárov, kým sa po zlepšení poveternostných podmienok požiar podarilo dostať pod kontrolu.
Žena počas požiaru utrpela popáleniny na 70 percentách tela a previezli ju na jednotku intenzívnej starostlivosti v univerzitnej nemocnici v Seville.
Väčšinu obetí požiaru tvoria cudzinci, predovšetkým britskí a belgickí turisti, ktorí v tejto prímorskej oblasti Španielska dovolenkovali.
Lesný požiar vypukol 9. júla pri obci v Los Gallardos v provincii Almería a postupne tam zhorelo územie s rozlohou viac ako 3200 hektárov. Plamene sa celkovo rozšírili na plochu približne 7000 hektárov, kým sa po zlepšení poveternostných podmienok požiar podarilo dostať pod kontrolu.
Žena počas požiaru utrpela popáleniny na 70 percentách tela a previezli ju na jednotku intenzívnej starostlivosti v univerzitnej nemocnici v Seville.
Väčšinu obetí požiaru tvoria cudzinci, predovšetkým britskí a belgickí turisti, ktorí v tejto prímorskej oblasti Španielska dovolenkovali.