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VIDEO: POŽIAR V BARE: Zahynulo najmenej 27 ľudí

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Forenzní policajti vyšetrujú miesto požiaru v Bangkoku v Thajsku v pondelkook 13. júla 2026. Foto: TASR/AP

Svedkovia aj preživší zhodne tvrdili, že dym z požiaru v priebehu niekoľkých sekúnd zaplnil celý vnútorný priestor baru.

Autor TASR
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Bangkok 12. júla (TASR) — Najmenej 27 ľudí zahynulo pri rozsiahlom požiari, ktorý v noci na pondelok zachvátil bar Na Ladprao v thajskej metropole Bangkok. Požiar vypukol krátko pred polnocou miestneho času a v interiéri sa rozšíril mimoriadne rýchlo, informovali agentúry AFP a AP.

Thajský premiér Anutin Čánvirakul, ktorý prišiel na miesto tragédie, potvrdil, že o život prišlo 27 ľudí a niekoľko zranených bolo prevezených do nemocnice. Hudobník vystupujúci v podniku podľa neho uviedol, že krátko pred vypuknutím požiaru spozoroval dym vychádzajúci z ističa pri pódiu, následne došlo k výpadku elektriny a bolo počuť výbuch.

Svedkovia aj preživší zhodne tvrdili, že dym z požiaru v priebehu niekoľkých sekúnd zaplnil celý vnútorný priestor baru. Mnohé obete sa našli v zadnej časti podniku, najmä na toaletách, ktoré nemali únikový východ. Podľa premiéra sa tam ľudia pravdepodobne uchýlili v panike.

Telá obetí požiaru sú zoradené vedľa seba v Bangkoku v Thajsku v pondelok 13. júla 2026.
Foto: TASR/AP


Thajská polícia v pondelok okolo druhej hodiny ráno (v nedeľu o 21.00 h SELČ) na sociálnych sieťach oznámila, že hasičom sa požiar podarilo dostať pod kontrolu.

Fotografie interiéru baru zhotovené po uhasení požiaru zachytávajú úplne zuhoľnatené stoly a stoličky, zničené vybavenie a výrazne poškodenú konštrukciu budovy. Príčina požiaru je predmetom vyšetrovania.

V Thajsku došlo v minulosti k viacerým podobným tragédiám. V roku 2022 zahynulo 14 ľudí pri požiari v hudobnom klube na východe krajiny. V roku 2009 si požiar v bangkockom klube Santika počas novoročných osláv vyžiadal 66 obetí a viac než 200 zranených. Podľa vyšetrovania ho spôsobilo použitie pyrotechniky v interiéri.

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