Požiar v bytovom dome si vyžiadal 12 obetí

Ilustračná snímka. Foto: TASR

K incidentu došlo len necelý mesiac po tom, čo rozsiahly požiar v susednom Hongkongu postihol viacero obytných vežiakov a vyžiadal si 160 obetí.

Peking 10. decembra (TASR) – Dvanásť obetí si vyžiadal požiar, ktorý vypukol v bytovom dome na juhu Číny. Informovali o tom v stredu agentúry AFP a Sin-chua s odvolaním sa na čínske štátne médiá.

Podľa čínskej agentúry Sin-chua požiar zachvátil štvorposchodovú budovu v meste Šan-tchou v provincii Kuang-tung v utorok okolo 21.20. Hasičom sa podarilo dostať plamene pod kontrolu približne o 22.00.

