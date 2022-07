Požiar v Českom Švajčiarsku sa rozšíril na tisíc hektárov

Praha 26. júla (TASR) - Požiar v Národnom parku České Švajčiarsko zasiahol už plochu takmer tisíc hektárov, povedal v utorok večer v Českej televízii riaditeľ hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček. Ráno sa hovorilo iba o 30 hektároch. Na miesto mieri ďalšia technika zo zahraničia. Obec Vysoká Lípa preventívne evakuujú, píše TASR podľa informácií spravodajského webu iDNES.cz.



Domovy muselo opustiť už niekoľko desiatok ľudí a z niektorých lokalít parku boli nútení odísť aj turisti. Ako informuje ČT, správa národného parku v stredu zváži vyhlásenie zákazu vstupu do celého parku. Na mieste zasahujú viac než štyri stovky hasičov, prácu im v neprístupnom teréne sťažuje silný vietor.



Záchranári v súvislosti s požiarom zatiaľ nemuseli vyraziť do národného parku. Pri zásahu sa zranil jeden dobrovoľný hasič, vyvrtol si však iba členok.



Český minister vnútra Vít Rakušan potvrdil, že do Česka prídu pomôcť aj slovenskí hasiči s technikou a pomoc ponúklo aj Taliansko. V Ústí nad Labem pristál večer poľský policajný vrtuľník Black Hawk s hasičským bambivakom.



"Štáty na naše volanie reagovali rýchlo, ale treba si uvedomiť, že schopnosť riadiť letovú premávku tu nie je nekonečná. Určite tu nechceme nepreberné množstvo techniky," povedal minister.



Šéf hasičov spresnil, že na mieste môže hasiť najviac sedem vrtuľníkov. V noci nie je možné hasiť zo vzduchu.