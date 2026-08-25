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Požiar v chemickom komplexe v Rusku: Hlásia vyše 120 zranených a obeť

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Spoločnosť AGCC už skôr oznámila, že zamestnanci, ktorí sa nepodieľajú na hasení, boli evakuovaní z areálu závodu.

Autor TASR
Blagoveščensk 25. augusta (TASR) - V Amurskom plynárenskom a chemickom komplexe (AGCC) pri meste Svobodnyj na východe Ruskej federácie vypukol požiar, uviedla tlačová služba závodu. Pri nešťastí zahynul čínsky dodávateľ a 123 ľudí utrpelo zranenia. Hospitalizovaných bolo 19 ľudí so stredne ťažkými až ťažkými zraneniami, TASR o tom píše podľa agentúry TASS a webu The Moscow Times.

Tlačová služba AGCC uviedla, že oheň vypukol v podpornej sekcii pyrolýznej jednotky a podľa predbežných informácií neboli hlavné technologické zariadenia poškodené. Rozsah škôd a okolnosti incidentu sa v súčasnosti zisťujú pod dohľadom prokuratúry.

Spoločnosť AGCC už skôr oznámila, že zamestnanci, ktorí sa nepodieľajú na hasení, boli evakuovaní z areálu závodu. Celoruská služba medicíny katastrof (VSMK) vyslala z Moskvy do Amurskej oblasti let s poprednými špecialistami zo Sklifosovského a Višnevského výskumného ústavu a ďalších zdravotníckych centier.

Federálna služba pre dohľad nad ochranou práv spotrebiteľov (Rospotrebnadzor) uviedla, že po požiari v meste Svobodnyj neboli vo vzduchu zistené nadmerné hladiny škodlivých látok.

AGCC je spoločný podnik ruského petrochemického giganta Sibur a čínskej štátnej ropnej a plynárenskej spoločnosti Sinopec v hodnote desať miliárd dolárov. Po úplnom dokončení to bude jeden z najväčších závodov na výrobu polymérov na svete s projektovanou kapacitou 2,7 milióna ton ročne, vrátane rôznych druhov polyetylénu a polypropylénu. Podnik prechádza záverečnými testami pred plánovaným spustením začiatkom roka 2027.
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