Nedela 31. máj 2026
Požiar v dievčenskej škole,pri ktorom zomrelo 16 ľudí, založili žiačky

Na snímke zranená študentka, ktorú evakuujú po požiari v dievčenskej internátnej škole v strednej Keni vo štvrtok 28. mája 2026. Foto: TASR/AP

Nairobi 31. mája (TASR) - Štvrtkový požiar v dievčenskej internátnej škole v strednej Keni založili žiačky. Polícia ich identifikovala vďaka záberom z bezpečnostných kamier, píše TASR podľa správy agentúry DPA.

Plamene zachvátili internát Dievčenskej akadémie Utumishi v okrese Nakuru v strednej Keni v stredu v noci. Okrem 16 obetí si vyžiadal aj 79 zranených. Polícia v piatok oznámila, že v súvislosti s požiarom zadržala osem žiačok. Ich motív ostáva neznámy.

Požiare sú v kenských školách bežné, uvádza agentúra Reuters. Podľa výskumníkov mnohé z nich spôsobujú samotní študenti na protest proti prísnej disciplíne a zlým podmienkam.
