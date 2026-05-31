< sekcia Zahraničie
Požiar v dievčenskej škole,pri ktorom zomrelo 16 ľudí, založili žiačky
Požiare sú v kenských školách bežné, uvádza agentúra Reuters. Podľa výskumníkov mnohé z nich spôsobujú samotní študenti na protest proti prísnej disciplíne a zlým podmienkam.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Nairobi 31. mája (TASR) - Štvrtkový požiar v dievčenskej internátnej škole v strednej Keni založili žiačky. Polícia ich identifikovala vďaka záberom z bezpečnostných kamier, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Plamene zachvátili internát Dievčenskej akadémie Utumishi v okrese Nakuru v strednej Keni v stredu v noci. Okrem 16 obetí si vyžiadal aj 79 zranených. Polícia v piatok oznámila, že v súvislosti s požiarom zadržala osem žiačok. Ich motív ostáva neznámy.
Požiare sú v kenských školách bežné, uvádza agentúra Reuters. Podľa výskumníkov mnohé z nich spôsobujú samotní študenti na protest proti prísnej disciplíne a zlým podmienkam.
Plamene zachvátili internát Dievčenskej akadémie Utumishi v okrese Nakuru v strednej Keni v stredu v noci. Okrem 16 obetí si vyžiadal aj 79 zranených. Polícia v piatok oznámila, že v súvislosti s požiarom zadržala osem žiačok. Ich motív ostáva neznámy.
Požiare sú v kenských školách bežné, uvádza agentúra Reuters. Podľa výskumníkov mnohé z nich spôsobujú samotní študenti na protest proti prísnej disciplíne a zlým podmienkam.