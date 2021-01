Požiar v domove dôchodcov v Španielsku si vyžiadal jednu obeť

Madrid 6. januára (TASR) - Pri požiari v domove dôchodcov v meste Sevilla na juhu Španielska zahynula 89-ročná dôchodkyňa. Ďalších 18 seniorov muselo byť hospitalizovaných pre utŕžené zranenia, medzi nimi napríklad aj vážne popáleniny. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na vyjadrenia tamojších záchranárov.



Požiar vypukol ešte v utorok neskoro večer. Do hasiacej, záchrannej i evakuačnej akcie sa zapojilo celkovo približne 170 osôb - policajtov, záchranárov i zdravotníkov. Dovedna 78 obyvateľov domova museli podľa vyjadrenia záchranárov previezť do iného zariadenia. Celkovo 18 zranených previezli do viacerých nemocníc v meste. Päť z nich utrpelo ťažké popáleniny a je vo vážnom stave.



Hasiči sa domnievajú, že požiar zrejme vypukol na druhom poschodí domova, pričom dym sa následne rozšíril aj o poschodie vyššie, čo skomplikovalo ich úsilie o uhasenie ohňa i záchranu obyvateľov domova.



Na mieste zasahovalo aj vyše 80 policajtov, a to regionálnych aj celoštátnych, ktorí pomocou núdzových schodísk evakuovali obyvateľov. Evakuáciu komplikovalo aj chladné počasie či aj pohybové indispozície jednotlivých dôchodcov, ktorých z domu vynášali na invalidných vozíkoch.



Seniorov z domova potom deviatimi autobusmi previezli do miestneho športového centra, kde ich prezreli zdravotníci. Následne boli prevezení do iných dvoch zariadení s opatrovateľskou službou. Pre niektorých si tiež prišli rodinní príslušníci a vzali ich domov.



Starosta Sevilly Juan Espadas uviedol, že vzhľadom na veľkosť súkromného domova Santa Justa s opatrovateľskou starostlivosťou mohol požiar dopadnúť ešte tragickejšie.



"Mohlo to byť ešte tragickejšie, ak vezmeme do úvahy veľkosť rezidencie a skutočnosť, že väčšina ľudí spala, a pre dym prakticky nebolo vidieť," povedal pre španielsky verejnoprávny rozhlas RNE, pričom vyzdvihol prácu záchranárov.



Príčina požiaru nebola bezprostredne známa a vo veci prebieha vyšetrovanie.