POŽIAR V DOMOVE DÔCHODCOV: Vyžiadal si desať obetí
Mediálne zábery z miesta nehody ukázali požiar na jednom z poschodí.
Autor TASR
Sarajevo 5. novembra (TASR) - V utorok neskoro večer vypukol v domove dôchodcov v meste Tuzla na severovýchode Bosny a Hercegoviny požiar, informovala tamojšia polícia. Vyžiadal si najmenej desať obetí a 20 zranených, píše TASR na základe agentúr AP a AFP.
Požiar vypukol okolo 20.55 h a na miesto boli rýchlo vyslané policajné hliadky, hasiči aj zdravotníci.
Mediálne zábery z miesta nehody ukázali požiar na jednom z poschodí. Hasiči budovu evakuovali, uvádza AP.
„Bohužiaľ... desať obyvateľov zahynulo a približne 20 utrpelo zranenia,“ potvrdil domov dôchodcov v oficiálnom vyhlásení.
Príčina požiaru ani ďalšie podrobnosti bezprostredne známe neboli.
