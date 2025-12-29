< sekcia Zahraničie
POŽIAR V DOMOVE DÔCHODCOV: Zahynulo 16 ľudí
Úradom sa podarilo evakuovať 12 ľudí, ktorí neboli zranení, a previezli ich do miestnej nemocnice.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Jakarta 29. decembra (TASR) - Požiar v domove dôchodcov na indonézskom ostrove Sulawesi si vyžiadal najmenej 16 obetí, uviedol v pondelok tamojší úrad. Podľa hasičského zboru zranenia utrpeli ďalšie tri osoby. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Hasiči prijali hlásenie o požiari v nedeľu o 20:31 h miestneho času v domove dôchodcov v Manado, hlavnom meste provincie Severný Sulawesi, informoval šéf mestského hasičského a záchranného zboru Jimmy Rotinsulu.
„Zomrelo 16 ľudí, traja utrpeli popáleniny,“ uviedol pre agentúru AFP.
Mnohé telá obetí boli nájdené vo svojich izbách, dodal šéf zboru. Doplnil, že viacerí zo starších obyvateľov domova pravdepodobne odpočívali vo svojich izbách, keď večer vypukol požiar.
Úradom sa podarilo evakuovať 12 ľudí, ktorí neboli zranení, a previezli ich do miestnej nemocnice.
Smrteľné požiare nie sú v Indonézii, juhovýchodnom ázijskom súostroví s viac ako 17.000 ostrovmi, ničím nezvyčajným, konštatuje AFP.
Tento mesiac zachvátil požiar sedempodlažnú kancelársku budovu v indonézskej metropole Jakarte. Pri tragédii zahynulo najmenej 22 ľudí.
V roku 2023 zahynulo po výbuchu v závode na spracovanie niklu na východe krajiny najmenej 12 ľudí.
Hasiči prijali hlásenie o požiari v nedeľu o 20:31 h miestneho času v domove dôchodcov v Manado, hlavnom meste provincie Severný Sulawesi, informoval šéf mestského hasičského a záchranného zboru Jimmy Rotinsulu.
„Zomrelo 16 ľudí, traja utrpeli popáleniny,“ uviedol pre agentúru AFP.
Mnohé telá obetí boli nájdené vo svojich izbách, dodal šéf zboru. Doplnil, že viacerí zo starších obyvateľov domova pravdepodobne odpočívali vo svojich izbách, keď večer vypukol požiar.
Úradom sa podarilo evakuovať 12 ľudí, ktorí neboli zranení, a previezli ich do miestnej nemocnice.
Smrteľné požiare nie sú v Indonézii, juhovýchodnom ázijskom súostroví s viac ako 17.000 ostrovmi, ničím nezvyčajným, konštatuje AFP.
Tento mesiac zachvátil požiar sedempodlažnú kancelársku budovu v indonézskej metropole Jakarte. Pri tragédii zahynulo najmenej 22 ľudí.
V roku 2023 zahynulo po výbuchu v závode na spracovanie niklu na východe krajiny najmenej 12 ľudí.