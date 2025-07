Požiar v Grand Canyone zničil historický zrub a desiatky stavieb

San José 14. júla (TASR) - Rýchlo sa šíriaci lesný požiar zničil historický zrub a desiatky ďalších budov v národnom parku Grand Canyon v americkom štáte Arizone. Oznámilo to v nedeľu vedenie parku, píše TASR podľa správ agentúr DPA a AP.



Zrub Grand Canyon Lodge bol jediným väčším ubytovacím zariadením v severnej časti parku známej ako North Rim. Požiar, ktorý nazvali Bravo Dragon, vypukol v tejto oblasti 4. júla v dôsledku blesku. Celkovo spálil 50 - 80 stavieb, medzi nimi návštevnícke centrum, čerpaciu stanicu, čistiareň odpadových vôd, administratívnu budovu aj viaceré obydlia zamestnancov. Zničil aj množstvo menších historických chatiek, priblížil správca parku Ed Keable.



Požiar sa najskôr hasičom darilo do istej miery zadržiavať, potom sa však rýchlo rozšíril na súčasných zhruba 20 štvorcových kilometrov, najmä v dôsledku vysokých teplôt, nízkej vlhkosti a silného nárazového vetra. Následne bolo potrebné začať s už aktívnejším hasením.



O niečo severnejšie - pri obci Jacob Lake - vyčíňa aj ďalší, rozsiahlejší lesný požiar nazvaný White Sage Fire. Ten už stihol poničiť porasty na ploche s rozlohou približne 162 štvorcových kilometrov.



Ani jeden z požiarov si dosiaľ nevyžiadal zranenia, len evakuácie z celej oblasti North Rim a tiež zmienenej obce Jacob Lake. Plamene zachvátili aj isté zariadenie na úpravu vody, pričom sa uvoľnil plynný chlór. V celom parku horí viacero lesných požiarov, pravdepodobne vyvolaných bleskami. Úrady vyzvali obyvateľov, aby nevychádzali von, keďže oblasť je zadymená.



Park Grand Canyon v Arizone ročne navštívia milióny ľudí, pričom väčšina z nich zavíta do obľúbenejšej južnej časti (South Rim), zatiaľ čo tá severná býva otvorená len sezónne. V dôsledku aktuálnych lesných požiarov ju však uplynulý štvrtok evakuovali a vedenie parku oznámilo, že už zostane zatvorená do konca sezóny.