Požiar v Grenfell Tower spôsobila kulminácia desiatok rokov zlyhaní

Londýn 4. septembra (TASR) - Za požiar v obytnej výškovej budove Grenfell Tower v Londýne z roku 2017 s desiatkami obetí je zodpovedná vláda, stavebný priemysel a predovšetkým firmy, ktoré boli zapojené do inštalácie horľavého obkladového materiálu na exteriéri budovy. Vyplýva to zo záverečnej správy o vyšetrovaní požiaru, zverejnenej v stredu, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Pri požiari 23-podlažnej budovy v júni 2017 zahynulo 72 ľudí. Ide o najsmrteľnejší požiar obytnej budovy v Británii od druhej svetovej vojny.



"Pravdou jednoducho je, že všetkým úmrtiam, ku ktorým prišlo, sa dalo predísť," uviedol predseda vyšetrovacieho tímu Martin Moore-Bick.



V dlho očakávanej správe sa uvádza, že za tragédiu sú z veľkej časti zodpovedné firmy zapojené do údržby a prestavby tejto výškovej budovy. Môžu za ňu však aj zlyhania miestnych a štátnych úradov, ako aj firmy, ktoré nepravdivo označili horľavé obkladové materiály za bezpečné. Správa tiež kritizuje vtedajšiu vládu a miestne úrady v londýnskej mestskej časti Kensington a Chelsea. Vinu však nesie aj stavebný priemysel, regulačné skupiny, jednotlivci či zle pripravený hasičský zbor.



"Všetci nenesú rovnakú mieru zodpovednosti za túto katastrofu. Ako však ukazuje naša správa, všetci k nej nejakým spôsobom prispeli, zväčša prostredníctvom nekompetentnosti, ale v niektorých prípadoch aj klamstvom a chamtivosťou," uviedol Moore-Bick.



Vyšetrovacia správa má takmer 1700 strán a uvádza sa v nej, že požiar vznikol v dôsledku kulminácie zlyhaní, ku ktorým prichádzalo desiatky rokov.



Súčasný britský premiér Keir Starmer po zverejnení správy uviedol, že britská vláda ju dôkladne zváži, aby zaistila, že podobná katastrofa sa nebude opakovať. Zároveň sa v mene štátu ospravedlnil obetiam tragédie a rodinám, ktoré zasiahla.



Pozostalí obetí a preživší sa domáhajú aj niekoľko rokov po tragédii spravodlivosti. Britská polícia uviedla, že v súvislosti s požiarom vyšetruje 58 ľudí a 19 firiem. K ich trestnému stíhaniu však tak skoro zrejme nepríde vzhľadom na zložitosť prípadu a potrebu zváženia záverečnej vyšetrovacej správy.



Skoršia správa vyšetrovacieho tímu z roku 2019, ktorá sa sústredila na udalosti tragickej noci, zistila, že požiar vypukol v dôsledku elektrického skratu v chladničke v byte na štvrtom poschodí. Plamene sa začali následne nekontrolovateľne šíriť, pretože budovu pri prestavbe v roku 2016 obložili horľavým hliníkovým kompozitným materiálom, ktorý pôsobil ako palivo.