Požiar v historickej katedrále v Španielsku sa podarilo uhasiť
Veľká mešita v Córdobe, známa teraz ako Katedrála Nanebovzatia Panny Márie, ktorú podľa agentúry AFP ročne navštívia až dva milióny ľudí, je považovaná za klenot islamskej architektúry.
Autor TASR
Madrid 9. augusta (TASR) - V historickej mešite v španielskom meste Córdoba, ktorá bola v 13. storočí prestavaná na kresťanskú katedrálu, vypukol v piatok večer požiar. Hasiči oheň rýchlo lokalizovali a uhasili. Podľa miestnych úradov sa pamiatku podarilo zachrániť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Našťastie rýchly a skvelý zásah hasičov z Córdoby zabránil katastrofe. Požiar je teraz uhasený a dnes v noci budú hasiči a miestne policajné jednotky prítomní na mieste, aby sa predišlo akémukoľvek možnému riziku,“ napísal starosta mesta José María Bellido na platforme X.
Požiar vypukol okolo 21.00 h (SELČ). Zverejnené zábery na sociálnych sieťach zachytávajú stúpajúce plamene a dym valiaci sa z vnútorných priestorov tejto významnej turistickej pamiatky. Denník ABC a ďalšie médiá informovali, že požiar vypukol po tom, čo sa chytil horieť mechanický čistiaci stroj.
Veľká mešita v Córdobe, známa teraz ako Katedrála Nanebovzatia Panny Márie, ktorú podľa agentúry AFP ročne navštívia až dva milióny ľudí, je považovaná za klenot islamskej architektúry. Postaviť ho dal v období medzi 8. a 10. storočím na mieste staršieho kostola vtedajší moslimský vládca južného mesta Abd ar-Rahmanom.
Po tom, ako kresťania v 13. storočí pod vedením kráľa Ferdinanda III. znovu dobyli Španielsko, bola premenená na katedrálu a v priebehu nasledujúcich storočí prešla viacerými architektonickými úpravami.
