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POŽIAR V HOTELI: Mal ho spôsobiť výbuch klimatizácie, hlásia obete
Do nemocnice previezli deviatich zachránených - šiestich mužov, dve ženy a dieťa.
Autor TASR
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Kalkata 19. augusta (TASR) - Najmenej deväť ľudí prišlo v stredu o život a viacerí ďalší utrpeli zranenia pri požiari v hoteli v indickom meste Kalkata. Informoval o tom predstaviteľ hasičského zboru, píše TASR podľa agentúry AFP.
"Hotel zahalil hustý dym. Niektoré obete našli v kúpeľniach," povedal riaditeľ hasičských služieb štátu Západné Bengálsko Anudž Šarma pre AFP. Medzi obeťami je podľa neho aj dieťa.
Predbežné zistenia ukazujú, že požiar mohol spôsobiť výbuch klimatizácie v hoteli. Do nemocnice previezli deviatich zachránených - šiestich mužov, dve ženy a dieťa. V hoteli bolo celkovo 60 hostí. Podľa miestneho politika boli niektoré obete zrejme občanmi Bangladéša, ktorí pricestovali do Kalkaty na liečbu.
Smrteľné požiare, často spojené s elektrickými poruchami alebo explóziami plynových fliaš, sú v Indii bežné, uviedla agentúra AP. Vyšetrovatelia podľa nej opakovane poukazujú na bezpečnostné problémy a nedostatočné dodržiavanie požiarnych predpisov.
V pondelok si požiar v hoteli v západobengálskom chrámovom meste Tarapith vyžiadal najmenej sedem životov a viacerých kriticky zranených. V decembri zahynulo najmenej 25 ľudí pri požiari v nočnom klube v štáte Goa na západe Indie.
"Hotel zahalil hustý dym. Niektoré obete našli v kúpeľniach," povedal riaditeľ hasičských služieb štátu Západné Bengálsko Anudž Šarma pre AFP. Medzi obeťami je podľa neho aj dieťa.
Predbežné zistenia ukazujú, že požiar mohol spôsobiť výbuch klimatizácie v hoteli. Do nemocnice previezli deviatich zachránených - šiestich mužov, dve ženy a dieťa. V hoteli bolo celkovo 60 hostí. Podľa miestneho politika boli niektoré obete zrejme občanmi Bangladéša, ktorí pricestovali do Kalkaty na liečbu.
Smrteľné požiare, často spojené s elektrickými poruchami alebo explóziami plynových fliaš, sú v Indii bežné, uviedla agentúra AP. Vyšetrovatelia podľa nej opakovane poukazujú na bezpečnostné problémy a nedostatočné dodržiavanie požiarnych predpisov.
V pondelok si požiar v hoteli v západobengálskom chrámovom meste Tarapith vyžiadal najmenej sedem životov a viacerých kriticky zranených. V decembri zahynulo najmenej 25 ľudí pri požiari v nočnom klube v štáte Goa na západe Indie.