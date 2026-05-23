Požiar v Japonsku zničil chrámovú sálu s 1200-ročným plameňom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Tokio 23. mája (TASR) - Budovu chrámového komplexu Daisho-in na japonskom ostrove Mijadžima v prefektúre Hirošima v stredu zničil požiar, informovali japonské médiá. Oheň v sále Reikado sa zrejme rozhorel od tzv. posvätného „večného plameňa“, ktorý údajne zapálil budhistický mních pred vyše 1200 rokmi. TASR o tom informuje podľa správ britskej stanice BBC a agentúry Reuters.

Požiar nahlásili v stredu ráno a vo štvrtok hasiči potvrdili, že sa im ho podarilo uhasiť. Pri incidente sa podľa dostupných informácií nikto nezranil.

Posvätný plameň sa podarilo zachrániť a premiestniť do inej budovy. Sála Reikado, v ktorej ho uchovávali, vyhorela podľa denníka Japan Times aj v roku 2005. Následne budova prešla rekonštrukciou.
